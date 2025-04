Antybiotyki to nie karmelki. Nie można po nie sięgać w przypadku każdej zwykłej infekcji. Nieprawidłowo lub niepotrzebnie zażywane dramatycznie obniżają odporność organizmu, mogą także przyczynić się do wystąpienia poważnych problemów z układem trawiennym, a nawet uszkodzić nerki lub wątrobę. Sprawdź, co robić, by nie dopuścić do efektów ubocznych stosowania antybiotyków i jednocześnie podnieść ich skuteczność.

Reklama

1. Upewnij się, że w ogóle potrzebujesz antybiotyku

Najczęstszymi infekcjami górnych dróg oddechowych na tle bakteryjnym są m.in. zapalenie płuc, angina, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok. W przypadku tych schorzeń antybiotyki są jak najbardziej wskazane. Inaczej sprawa się ma w przypadku infekcji wirusowych, a takich o tej porze roku jest najwięcej. Jeśli chorobę wywołał wirus, antybiotyk nie tylko nie pomoże, ale wręcz utrudni powrót do zdrowia, bo dodatkowo osłabi walczący z intruzem organizm. Dlatego zanim pospiesznie wykupisz receptę na antybiotyk, podpytaj lekarza, czy ten rodzaj leczenia jest konieczny i zasugeruj wykonanie badania CRP. Jeśli poziom będzie znacznie podniesiony, konieczny jest antybiotyk. Jeżeli jednak CRP będzie w normie (do 5 mg/l) lub tylko lekko ją przekroczy, wystarczy leczenie objawowe.

2. Uważaj na inne leki

Na czas zażywania antybiotyku odstaw preparaty żelaza, wapnia i specyfiki na nadkwaśność żołądka (jeśli przyjmujesz je z polecenia lekarza, najpierw się z nim skonsultuj). Łączą się one w związki i utrudniają sobie nawzajem wchłaniane z przewodu pokarmowego. Lepiej nie przyjmuj też żadnych witamin. Są one dobrą pożywką dla chorobotwórczych bakterii. Sięgnij po nie później, po zakończeniu antybiotykoterapii, żeby wzmocnić organizm.

3. Nie zmieniaj postaci leku

Nie wysypuj zawartości kapsułek, nie rozgryzaj tabletek itp. Jeśli to zrobisz, istnieje ryzyko, że do żołądka dotrze mniejsza dawka substancji czynnej, a to oznacza, że antybiotyk nie zadziała tak jak trzeba. Poza tym może podrażnić żołądek i wywołać wymioty, a w skrajnych wypadkach nawet krwawienia z układu pokarmowego.

4. Zadbaj o dobrą dietę

Antybiotyk przyjmuj godzinę przed jedzeniem lub dwie po nim. Każdy posiłek, zwłaszcza bogaty w węglowodany (np. pieczywo, makaron, miód), zmniejsza przyswajanie substancji leczniczych zawartych w leku. Od tej reguły są jednak wyjątki – niektóre antybiotyki trzeba przyjmować podczas jedzenia, dlatego zawsze trzeba czytaj ulotkę dołączoną do leku. Jeśli chodzi o popijanie leku, najbezpieczniejsza jest przegotowana woda. Nie sięgaj po soki cytrusowe i napoje mleczne, bo ograniczają wchłanianie antybiotyków. Podobnie jak wysokozmineralizowana woda (zawiera sporo wapnia, który utrudnia działanie antybiotykom).

W czasie antybiotykoterapii staraj się też stosować urozmaiconą dietę bogatą w bakterie kwasu mlekowego. Sięgaj więc po kapustę, ogórki, buraczki kiszone, fermentowane napoje mleczne. To zmniejszy ryzyko powikłań ze strony układu pokarmowego (np. biegunki).

5. Zażywaj probiotyki

Razem z antybiotykiem lekarz powinien zlecić ci zażywanie probiotyków. Probiotyki to wyselekcjonowane kultury bakterii lub drożdży np. szczepy Saccharomyces boulardii lub Lactobacillus rhamnosus, które mają prozdrowotne działanie dla organizmu. Dlaczego są tak ważne? Antybiotyki o szerokim spektrum działania, które przyjmujemy niszczą nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale również naszą naturalną florę bakteryjną, m.in. w jelitach, jamie ustnej i drogach rodnych. Efekt? Zwiększona podatność na nadkażenia bakteriami opornymi i infekcje grzybicze.

Polecamy!

Coś cię swędzi, boli, piecze? Sprawdź, kiedy BEZWZGLĘDNIE powinnaś iść do ginekologa!

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o antybiotykach

Reklama

Co się dzieje, gdy łączysz antybiotyk z alkoholem?