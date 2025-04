Jakie zalety ma guma do żucia?

Żucie gumy po posiłku zalecane jest przez wielu dentystów. Oczywiście chodzi tu o sytuacje, w których nie mamy możliwości umycia zębów pastą, gdyż nie może ona zastąpić tej czynności. Warto jednak zwrócić uwagę, że żucie gumy ma pozytywny wpływ na nasze zęby – o ile oczywiście nie będziemy używać jej zbyt często.

Guma usuwa resztki jedzenia, dodatkowo przy żuciu wytwarzana jest większa ilość śliny, która neutralizuje kwasy powstające w jamie ustnej po posiłku i podnosi pH. Można więc dzięki niej bardzo szybko oczyścić jamę ustną oraz odświeżyć oddech.

Starożytna guma do żucia



Być może trudno w to uwierzyć, ale guma do żucia znana była już w starożytności. Oczywiście nie miała ona takiego samego składu jak dzisiejsza, jednak cel, który chciano osiągnąć używając jej, był ten sam.

Ludzie w starożytności żuli żywicę z kory drzewa po to, by odświeżyć jamę ustną i przede wszystkim usunąć z niej resztki jedzenia.

Jakie gumy żuć?



Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać przy wyborze odpowiedniej gumy do żucia, jest to, by nie zawierała ona cukru.

W większości gum cukier zastępowany jest sztucznymi słodzikami takimi jak np.: sorbitol, ksylitol, aspartam, acesulfam K czy poliole. Składniki te są o wiele lepsze, gdyż wykazują (niewielkie) działanie przeciwbakteryjne, czego o cukrze niestety powiedzieć nie można.

Co może spowodować zbyt częste żucie gumy?



Warto też zaznaczyć, że nie powinno się żuć gumy częściej niż dwa razy dziennie i to nie dłużej niż 15 minut.

Zbyt częste i długie żucie gumy może spowodować przerost mięśni żwaczy, który może być przyczyną występowania bruksizmu, czyli zgrzytania zębami przez sen, które z kolei może prowadzić do znacznego uszkodzenia zębów.

To jednak nie wszystko.

Dodatkowo zbyt częste żucie gumy może nadwyrężyć staw skroniowo-żuchwowy, co często prowadzi do jego bólu lub bólu głowy w okolicy skroniowej.

Jeżeli natomiast ktoś ma nawyk żucia gumy tylko jedną stroną żuchwy i robi to zbyt często, możliwe jest również wystąpienie wspomnianych patologii w sposób asymetryczny, a to niestety może stanowić dodatkowe komplikacje. Ponadto jednostronne żucie gumy może doprowadzić nawet do asymetrii twarzy.

Po gumę powinniśmy sięgać jedynie w sytuacjach, w których nie mamy możliwości umycia zębów pastą i szczoteczką.

Należy również zwrócić uwagę na to, by żuć gumę jedynie po posiłku, gdyż pobudza ona żołądek do produkcji kwasów niezbędnych przy trawieniu – a w momencie, kiedy nie dostarczymy jedzenia do żołądka, a kwasy się w nim znajdują, możemy doprowadzić do podrażnienia jego błony śluzowej.

Trzeba też zwrócić uwagę, że spożywanie gum w zbyt dużych ilościach może być przyczyną zaburzeń przewodu pokarmowego (np. biegunki). Związane jest to z dostarczeniem do organizmu zbyt dużej ilości sztucznych słodzików występujących w składzie gumy.

