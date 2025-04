Boli!

Nadwrażliwość zębów jest niezwykle częstym problemem. Często skarżą się na nią osoby w przedziale wiekowym 20-50 lat. Spożywanie pewnych pokarmów powoduje u nich ból. Pacjenci cierpiący na tę przypadłość zaczynają unikać konkretnej żywności lub starają się spożywać pokarm jedną stroną jamy ustnej. To nie rozwiąże jednak problemu. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić?

Czym się objawia?



Niezwykle uciążliwym problemem jest nadwrażliwość zębów, profesjonalnie określana mianem nadwrażliwości zębiny. Podczas spożycia gorących, zimnych, słodkich czy kwaśnych pokarmów osoby z nadwrażliwością zębów skarżą się na ból. Niekiedy i zimne powietrze potrafi wywołać dyskomfort. Dolegliwość ta może okresowo pojawiać się i zanikać.

Kiedy się pojawia?



Gdy zęby pokryte są szkliwem lub cementem, nadwrażliwość zębów nie występuje. Warstwy te chronią zębinę, warstwę znajdującą się pod nimi, przed działaniem kwasów zawartych w pokarmie, a także przed reakcją na wysoką i niską temperaturę.

Zębina zawiera w swojej strukturze wiele kanalików wypełnionych płynem. Rozciągają się one od powierzchni zęba aż po bogato unerwioną miazgę, czyli tkankę wypełniającą jamę zęba. Według najbardziej prawdopodobnej teorii, kiedy kanaliki zębiny są odsłonięte, płyn kanalikowy przemieszcza się do granicy zębiny i miazgi, podrażniając znajdujące się tam nerwy i w efekcie wywołuje kłujący ból.

Przyczyny nadwrażliwości



Jedną z nich jest odsłonięcie szyjek zębowych. Przyczyniają się do tego:

nieprawidłowe szczotkowanie zębów (zbyt mocne i szybkie),

paradontoza,

cofanie się dziąseł.

Jeśli zbyt mocno szczotkujemy zęby, używamy pasty do zębów o wysokim stopniu ścieralności czy zbyt twardej szczoteczki do zębów, możemy także spowodować ścieranie się szkliwa i odsłonięcie zębiny. Zbyt kwaśna dieta może również powodować rozpuszczanie się warstw chroniących zębinę.

Zakwaszenie środowiska jamy ustnej może występować ponadto w takich chorobach jak bulimia czy choroba refleksowa przełyku.

Jak jej zapobiegać i ją leczyć?



Powinniśmy wybierać szczoteczki o miękkim włosiu. Zęby należy czyścić dokładnie, lecz delikatnie, używać nici dentystycznej w przestrzeniach międzyzębowych. Powinniśmy starać się o bardziej zróżnicowaną dietę, unikać słodyczy.

Bardzo często pacjenci skarżą się dentystom na nadwrażliwość zębów po ich wybielaniu czy piaskowaniu. Należy wtedy używać pasty do zębów wrażliwych i skontaktować się z lekarzem dentystą, bowiem niekiedy przyczyna nadwrażliwości może być całkiem inna.

Czy nadwrażliwość może być groźna?



Sama w sobie nadwrażliwość zębów jest jedynie uciążliwa, jednak świadczy o tym, że stan zdrowia naszych zębów się pogarsza. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem dentystą, który dokładnie zdiagnozuje przyczynę bólu. Może się okazać, że jest to próchnica czy ukruszony ząb (ubytek należy wówczas wypełnić).

Pamiętajmy, aby nie lekceważyć nadwrażliwości zębów. Ból utrudnia codzienne dbanie o higienę jamy ustnej, co z kolei może prowadzić do innych jej problemów zdrowotnych.

