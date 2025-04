Jakie owoce jeść zimą?

Zimą spożywamy mniej owoców i warzyw. Jest to związane z dostępnością świeżych i wartościowych darów natury. Zimą warto więc wzbogacić dietę w owoce suszone, cytrusowe, ananasy, kiwi, jabłka i banany.



Owoce dla odporności

Jednym z najlepszych źródeł witaminy C są owoce cytrusowe, czyli:

pomarańcze,

grejpfruty,

mandarynki,

cytryny,

limonki,

pomelo.

Witamina C stymuluje naszą odporność, dzięki czemu organizm efektywniej radzi sobie z drobnoustrojami. Każdego dnia warto wypijać szklankę soku z owoców cytrusowych lub zjadać jeden owoc. Jeśli w ciągu dnia popijamy wodę – możemy do niej dodać świeżo wyciśnięty sok z cytryny, limonki lub ich plastry. Warto jeszcze wiedzieć, że ananasy i cytrusy zawierają też pewne ilości wapnia, który również wspomaga naszą odporność.

Owoce na zaparcia

Zaparcia często towarzyszą nam chłodną porą roku. Zjadamy wtedy dużo produktów węglowodanowych i tłustych, przez co mogą pojawić się problemy z wypróżnieniami. Z pomocą mogą przyjść owoce, takie jak kiwi, ananasy, a także surowe jabłka, najlepiej zjadane na kolację i na czczo na śniadanie. Są to owoce bogate w pektyny powlekające jelita substancją żelową, która usprawnia wydalanie niestrawionych resztek pokarmu.

Owoce dla wzmocnienia skóry

Witamina C zawarta w cytrusach, a także w kiwi to również cenny antyoksydant. Antyoksydanty to substancje opóźniające procesy starzenia się komórek. Działają też ochronnie na skórę i błony śluzowe. Pomarańcze i mandarynki dodatkowo zawierają prowitaminę witaminy A, która odpowiada za prawidłowy stan skóry, błon śluzowych, paznokci i włosów. Cytrusy i ananasy sprzyjają też detoksykacji organizmu. Są także źródłem wapnia, które wspomaga gojenie się podrażnień skóry.

Owoce na dobry nastrój

Aby poprawić sobie nastrój zamiast słodyczy można zjeść owoce zawierające cukry proste. Zatem dobrym wyborem będą banany, ananasy i suszone owoce, takie jak morele, figi i rodzynki. Są one dużo zdrowsze od przetworzonych łakoci i dostarczają też cennych substancji, jak potas, magnez, witaminy z grupy B. Dostarczenie organizmowi cukrów prostych sprzyja szybkiemu (ale krótkotrwałemu!) podniesieniu poziomu glikemii, a tym samym nastroju i przypływowi sił umysłowych.