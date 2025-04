6 z 7

Jakie prezenty świąteczne kupują Polacy i dlaczego? infografiki

Wiele osób deklaruje, że do sprawy zakupu prezentów podchodzi indywidualnie – stara się wybrać taki, który będzie najlepszy dla osoby obdarowywanej. Część osób wprost pyta o to, co bliska osoba chciałaby otrzymać.