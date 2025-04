Czym są afty i jak je wyleczyć?

Afty to owrzodzenia jamy ustnej pokryte nalotem i otoczone rumieniowatym obrzeżem. Pojawiają się one niespodziewanie na skutek stresu, po spożyciu niektórych potraw, przez nieodpowiednią higienę lub niedobór witamin. Utrzymują się na skórze do kilku tygodni. Jak sobie z nimi radzić?