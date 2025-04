Fot. Fotolia

Kiedyś uważano, że cholesterol we krwi nie ma nic wspólnego z cholesterolem z mózgu; mózg tak naprawdę produkuje swój własny cholesterol. Obecnie badacze uważają, że to nie jest takie proste. Analizują oni powody, dla których tłuszcz i cholesterol powodujący problemy z sercem jest odpowiedzialny również za problemy z mózgiem.

Reklama

Cholesterol sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera

Pole badań nad chorobą Alzheimera jest czasami jak wielka układanka, której kawałki zaczynają do siebie pasować, mimo że zostało jeszcze wiele dziur. Oto kilka z tych części, które badacze łączą ze sobą:

Osoby spożywające więcej nasyconych tłuszczów i częściowo uwodornionych olejów są bardziej narażone na chorobę Alzheimera . Oba te „złe” tłuszcze wzmagają produkcję cholesterolu w organizmie, a wysoki jego poziom również jest łączony z ryzykiem choroby Alzheimera.

. Oba te „złe” tłuszcze wzmagają produkcję cholesterolu w organizmie, a wysoki jego poziom również jest łączony z ryzykiem choroby Alzheimera. Gen APOE tworzy białko, które przenosi cholesterol. Okazuje się on tak naprawdę głównym przenośnikiem cholesterolu w mózgu . Osoby z allelem e4 tego genu – wersją związaną z ryzykiem choroby Alzheimera – wchłaniają ze swojego układu trawiennego cholesterol o wiele łatwiej w porównaniu z osobami, które nie posiadają tego allela. Mają tendencję do podwyższonego poziomu cholesterolu i wyższego ryzyka zarówno chorób serca jak i udaru.

. Osoby z allelem e4 tego genu – wersją związaną z ryzykiem choroby Alzheimera – wchłaniają ze swojego układu trawiennego cholesterol o wiele łatwiej w porównaniu z osobami, które nie posiadają tego allela. Mają tendencję do podwyższonego poziomu cholesterolu i wyższego ryzyka zarówno chorób serca jak i udaru. Cholesterol podnosi produkcję beta-amyloidu i odgrywa rolę w tworzeniu się osadów beta-amyloidowych, które mogą prowadzić do choroby Alzheimera.

Reklama

Zobacz także: Nadmierna higiena zwiększa ryzyko choroby Alzheimera

Nagle układanka zaczyna mieć sens. Toksyczne tłuszcze zmuszają twój organizm do produkcji cholesterolu. Cholesterol, przenoszony przez białko apoE, prowadzi do produkcji beta-amyloidu tak szkodliwego dla komórek mózgowych. Metale wzmagają ten proces.

Cynk sprawia, że beta-amyloid skleja się w grudki, a miedź i żelazo tworzą wolne rodniki, niszczące komórki mózgowe.

I tak, kawałek po kawałku, połączenia neuronowe, które zapisały imiona twoich wnuków, wczorajsze czynności, czy to co jadłeś na śniadanie, idą z dymem.

Fragment pochodzi z książki „Żywność dla mózgu” autorstwa Neal D. Barnard (Wydawnictwo Vital, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: Jak pomóc mamie, która ma Alzheimera?