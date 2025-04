Koronawirus SARS-CoV-2 powoduje zakaźną chorobę układu oddechowego, podobnie jak inne koronawirusy (SARS i MERS) oraz wirus grypy i wirusy powodujące przeziębienie. Wszystkie te drobnoustroje mogą dawać podobne objawy. Ustalenie kolejności objawów jest pomocne w rozpoznawaniu choroby i wczesnym działaniu zapobiegającym hospitalizacji.

Według naukowców objawy COVID-19 wywołane aktualnie dominującym wariantem Delta różnią się od objawów zakażenia poprzednimi wersjami koronawirusa. Według brytyjskiego epidemiologa prof. Tima Spectora, który zajmuje się symptomami COVID-19, pacjenci z koronawirusem obecnie częściej zgłaszają objawy przypominające przeziębienie lub infekcję zatok (w kolejności od najczęściej występujących):

​Rzadziej niż podczas dominacji poprzednich wariantów wirusa pojawiają się utrata smaku lub węchu.

Na podstawie danych ze szpitali opracowano schemat przebiegu COVID-19 dzień po dniu:

Symptomy zaczynają się łagodnie. Wczesne objawy koronawirusa są zróżnicowane, u każdej osoby mogą się nieco różnić. Można odczuwać drapanie w gardle, ból głowy, bóle mięśniowe, ucisk w klatce piersiowej. U wielu osób COVID-19 zaczyna się od bólu gardła i kataru, dlatego nie należy tych objawów lekceważyć. Chociaż bardzo przypominają one przeziębienie, możemy zarażać koronawirusem.

Część osób doznaje braku węchu lub smaku. Rzadziej wczesnymi objawami koronawirusa są biegunka oraz nudności i wymioty. Jeśli problemy ze stronu układu pokarmowego występują przed gorączką, to może zwiastować cięższy przebieg COVID-19. Więcej: Koronawirus a biegunka oraz Koronawirus bez gorączki.

Po wystąpieniu gorączki mogą pojawić się objawy żołądkowo-jelitowe: biegunka, nudności i wymioty.

Przebieg zakażenia koronawirusem jest w tym czasie różnorodny w zależności od osoby. U niektórych nie rozwijają się żadne objawy, u innych stan się pogarsza: trwa gorączka, pojawiają się dreszcze, bóle mięśniowe, kaszel.

W tym czasie u części pacjentów pojawiają się objawy skórne koronawirusa: wysypka, czerwone plamki, pęcherze na palcach nóg lub rąk. Około 5 dnia mogą pojawić się duszność i trudności z oddychaniem.

W tym czasie zdarzają się również objawy koronawirusa w postaci biegunki, nudności i wymiotów.

Ten etap infekcji koronawirusa uważa się za przełomowy. Stan niektórych pacjentów się poprawia, choć nadal chory może skarżyć się na kaszel, katar, osłabienie, a stan innych się pogarsza. Zdarza się też, że po krótkiej poprawie, następuje nawrót objawów. Jeśli objawy się nasilają, należy zbadać poziom tlenu we krwi. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub braku poprawy trzeba skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 do tego czasu pojawią się duszność, może rozwinąć się zapalenie płuc lub ostra niewydolność oddechowa wymagająca podłączenia do respiratora. W tym okresie u niektórych dochodzi do rozwoju sepsy. Pacjenci, których stan się pogarsza, trafiają na oddział intensywnej terapii. Chorzy mogą odczuwać ból brzucha i brak apetytu. Gorączka nie ustępuje.

Pacjenci z łagodnymi objawami koronawirusa w tym czasie czują się już dobrze, nie powinna występować gorączka, ale mogą jeszcze utrzymywać się niektóre objawy, jak kaszel, osłabienie, zmęczenie albo brak węchu czy smaku.

Pacjenci, którzy mieli łagodne symptomy koronawirusa, powinni być już zdrowi. Podobnie chorzy z umiarkowanymi objawami, którzy wymagali podania tlenu - chociaż mogą nadal odczuwać osłabienie i inne objawy. Przeczytaj też: Jak długo trwa COVID-19 i kiedy zarażamy?

U pacjentów, którzy trafili do szpitala, w tym czasie powinna ustąpić gorączka (ok. 12 dnia choroby). Jednak nadal mogą wymagać pobytu w placówce medycznej.

W przypadku pacjentów w ciężkim stanie może być bardzo różny rozwój wydarzeń. Niektórzy pacjenci są podłączeni do respiratora nawet kilka tygodni. Inni powoli wracają do zdrowia. Z danych z Chin wynika, że pacjenci hospitalizowani z powodu koronawirusa spędzali w szpitalu średnio 27 dni.

Jednak trzeba pamiętać, że nie u wszystkich ozdrowieńców po tym czasie objawy mijają. Wielu pacjentów zmaga się z chorobą jeszcze przez kilka tygodni.

Kolejność występowania wczesnych objawów zakażenia koronawirusem opracował zespół dr. Josepha Larsena z Uniwersytetu Południowej Kalifornii w 2020 roku. Według naukowców ta wiedza pomaga odróżnić od siebie podobne infekcje.

Na postawie analizy danych dotyczących niemal 56 tys. zakażonych koronawirusem ustalono wówczas, że pierwsze objawy występują najczęściej w kolejności:

Najmniej prawdopodobna kolejność objawów koronawirusa zaczyna się od biegunki i nudności lub wymiotów, po których następuje kaszel, a na końcu gorączka.

Po jakim czasie od kontaktu z koronawirusem pojawiają się pierwsze objawy? Inkubacja wirusa wynosi 2-14 dni – w ciągu tego czasu objawy zakażenia pojawiają się u zainfekowanej osoby. Jak podają amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention uśredniony czas od kontaktu z wirusem do wystąpienia pierwszych objawów wynosi 5 dni.

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą się zarazić i zachorować z powodu koronawirusa, jednak przebieg infekcji jest w tej grupie na ogół znacznie łagodniejszy niż u osób niezaszczepionych. Może przypominać zwykłe przeziębienie i objawiać się w postaci:

Występujący aktualnie najczęściej wariant Delta wirusa nie zagraża zaszczepionym osobom bardziej niż poprzednie wersje patogenu. Według naukowców szczepionki skutecznie przed nim chronią.