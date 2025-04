Spis treści:

Gorączka jest fizjologiczną odpowiedzią organizmu na zapalenie, jest objawem chorób zakaźnych i niezakaźnych. Gorączka jest również jednym z objawów COVID-19. Prawdopodobnie jest przejawem odpowiedzi immunologicznej organizmu na rozmnażanie wirusa w celu zwiększenia odporności. Bardzo wysoka gorączka, która nie ustępuje i pojawia się wraz z pogorszeniem stanu zdrowia, świadczy często o ciężkim przebiegu COVID-19 i nadmiernej reakcji układu odpornościowego (tzw. burzy cytokinowej).

Gorączka w przebiegu COVID-19 może być jedynym objawem infekcji, i odwrotnie - chory może mieć wszystkie objawy typowe dla koronawirusa, ale bez gorączki (aktualnie: ból głowy, katar, ból gardła, utratę węchu, kichanie). Może też nie mieć żadnych objawów, a przy tym nadal zarażać.

Gorączka jest częstym objawem COVID-19, jednak ludzie mogą być zarażeni koronawirusem bez gorączki. Zdarza się też, że początkowo pacjenci mają niską gorączkę lub stan podgorączkowy, a później temperatura rośnie, albo mają wahania temperatury. Gorączka może się też pojawić i zniknąć po kilku godzinach. Możliwe jest również, że osoba z koronawirusem nie będzie miała żadnych objawów i będzie przenosić wirusa na innych.

Badanie opublikowane w JAMA (2020) przeprowadzone z udziałem osób przechodzących zakażenie koronawirusem łagodnie (pacjenci skierowani do leczenia domowego) wykazało, że COVID-19 bez gorączki dotyczy 45% chorych. Z kolei z bardziej aktualnych danych zbieranych w aplikacji COVID Symptom Study wynika, że około 60% osób zgłaszających objawy COVID-19 nie ma gorączki. Więcej przypadków z gorączką może występować wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19.

Każdy może zarazić się koronawirusem i nie mieć gorączki. Jednak lekarze szczególnie zwracają uwagę na osoby przyjmujące leki immunosupresyjne. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii podkreślają w swoim komunikacie, że pacjenci z zapalnymi chorobami stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej, będący w trakcie leczenia immunosupresyjnego, w tym w trakcie leczenia biologicznego oraz inhibitorami kinaz janusowych, mają potencjalnie zwiększone ryzyko zakażeń. Jednocześnie ze względu na leczenie immunosupresyjne niektóre objawy infekcji, zwłaszcza gorączka, mogą u tych osób nie wystąpić.

Łagodniejszy przebieg COVID-19 występujący bez gorączki częściej dotyczy dzieci (wiele z nich przechodzi chorobę bezobjawowo), a także osób zaszczepionych, u których zakażenie koronawirusem często przypomina przeziębienie.

Transmisja zakażenia COVID-19 na inne osoby jest możliwa również wtedy, gdy gorączka nie występuje, a nawet wtedy, gdy nie ma żadnych objawów. Należy pamiętać, że koronawirus przenosi się nie tylko podczas kasłania czy kichania, ale też przebywania blisko siebie, w czasie bliskiej rozmowy, oddychania lub dotykania tych samych przedmiotów.

Gorączka w przypadku zakażenia koronawirusem na ogół pojawia się jako wczesny objaw infekcji. Naukowcy pod kierunkiem dr. Josepha Larsena z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) opracowali schemat prawdopodobnych początkowych objawów koronawirusa.

Nasz model przewiduje, że grypa zaczyna się od kaszlu, podczas gdy COVID-19, podobnie jak inne choroby związane z koronawirusami, rozpoczynają się od gorączki. Jednak COVID-19 różni się od SARS i MERS kolejnością objawów żołądkowo-jelitowych. Nasze wyniki potwierdzają pogląd, że gorączka powinna być wykorzystywana do badań przesiewowych – napisał zespół ekspertów kierowany przez dr. Josepha Larsenana na łamach „Frontiers in Public Health”.

Powyższe wnioski sugerują, że choć gorączka występująca jako pierwszy objaw powinna wskazywać, że możemy mieć do czynienia z koronawirusem, to jednak należy pamiętać, że wiele osób choruje bez podwyższonej temperatury.

Długość trwania gorączki w przebiegu COVID-19 zależy od stopnia ciężkości choroby. Szacuje się jednak, że gorączka przy koronawirusie trwa średnio 6-7 dni.

Zdrowienie w przypadku zakażenia koronawirusem trwa od kilku dni do 2 tygodni, a w cięższych przypadkach nawet do 3-6 tygodni.

