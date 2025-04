Spis treści:

Przebieg COVID-19 może być różny. Do rozwoju choroby dochodzi średnio w ciągu 5 dni od kontaktu z koronawirusem. Aktualnie rozprzestrzeniające się szczepy wirusa u wielu osób powodują objawy zbliżone do przeziębienia:

Zgodnie z danymi zbieranymi przez aplikację ZOE COVID Study, chorzy rzadziej niż wcześniej doświadczają teraz utraty węchu i smaku.

Większość osób zakażonych koronawirusem wraca dość szybko do zdrowia i nie potrzebuje leczenia w szpitalu. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że osoby, które przechodzą COVID-19 łagodnie lub umiarkowanie wracają do zdrowia średnio w ciągu 2 tygodni. Osoby z umiarkowaną infekcją to takie, które nie wymagały pobytu w szpitalu i tlenoterapii, lecz mogły być leczone w domu.

Do łagodnych i umiarkowanych objawów COVID-19 zalicza się gorączkę, kaszel, ból głowy, katar, bóle mięśniowe, zaburzenia smaku i/lub węchu. Leczenie tego typu symptomów polega przede wszystkim na odpoczynku, piciu dużej ilości płynów i przyjmowaniu leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych dostępnych bez recepty (np. paracetamolu).

Niektórzy przechodzą ciężej infekcję COVID-19 już od samego początku, a u innych stan pogarsza się w 7-10 dobie od wystąpienia objawów (więcej: Objawy koronawirusa dzień po dniu). Do typowych symptomów, jak kaszel czy gorączka, dochodzą trudności w oddychaniu, duszność, dezorientacja. Grupa chorych, u których koronawirus nie odpuszcza łatwo, będzie dłużej zmagać się z chorobą.

Jak mówi w rozmowie z portalem BBC, lekarz rodzinny Sarah Jarvis, powrót do zdrowia osób, które mają poważniejsze objawy, ale nie wymagają leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIT), zajmie od 2 do 8 tygodni.

Z kolei pacjenci przechodzący COVID-19 najciężej, którzy przebywali na OIT, mogą wracać do normalności nawet przez 12-18 miesięcy. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że z powodu koronawirusa, intensywnej terapii wymaga 5% zakażonych. Są to pacjenci niezdolni do samodzielnego oddychania, wymagający podłączenia do respiratora.

Przeczytaj też: Badania kontrolne po COVID-19. Jakie wykonać?

Ważną kwestią są również długoterminowe objawy koronawirusa, które mogą utrzymywać się tygodniami, miesiącami, a nawet latami od zachorowania. Odległe skutki zdrowotne mogą dotyczyć zarówno osób z łagodną, jak i ciężką infekcją.

Objawy koronawirusa, które mogą utrzymywać się dłużej, to:

Eksperci z Mayo Clinic informują również o innych możliwych długoterminowych skutkach koronawirusa jak: wypadanie włosów, ból mięśni, tachykardia, wysypka czy problemy z pamięcią.

Przeczytaj też: Zmiany w płucach po COVID-19 – objawy, badania, leczenie, ćwiczenia oddechowe

Jak podaje amerykańska agencja rządowa Centers for Disease Control and Prevention, osoby przechodzące zakażenie koronawirusem łagodnie lub umiarkowanie, mogą zarażać innych do 10 dni od początku objawów. Po tym czasie nie wykrywa się już wirusa zdolnego do namnażania. Zaraźliwość COVID-19 jest największa w ciągu pierwszych 5 dni od początku objawów. Z dnia na dzień stężenie wirusa w organizmie człowieka systematycznie spada.

Należy dodać, że okres inkubacji koronawirusa - zwany przedobjawowym - nie wyklucza możliwości zarażania. Również wtedy jest możliwość transmisji wirusa na inną osobę, choć to ryzyko jest mniejsze niż w trakcie pełnoobjawowej infekcji.

Dłużej koronawirusem mogą zarażać osoby z niedoborami odporności oraz takie, u których COVID-19 przebiega ciężko. Badania wskazują, że w tej grupie zakaźność sięga 20 dni od wystąpienia objawów choroby.

Nie wiadomo nadal, jak długo utrzymuje się odporność organizmu po przechorowaniu COVID-19, jednak badania dotyczące innego podobnego wirusa wskazują, że przeciwciała są zdolne do odporu ataku koronawirusa przez ok. 90 dni od pierwotnej infekcji. Możliwe, że ta nabyta odporność utrzymuje się dłużej, to jednak wymaga dalszych badań.

