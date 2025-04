Spis treści:

Utrata odczuwania smaku, czyli aguezja, jest jednym z głównych objawów zakażenia koronawirusem. Osoby zakażone koronawirusem skarżą się na zmieniony, osłabiony smak lub całkowitą utratę smaku.

To co wyróżnia ten symptom od braku smaku występującego np. przy przeziębieniu, to fakt, że nie towarzyszy mu uczucie zatkania nosa, katar, wydzielina z nosa.

Brak smaku (często istniejący w COVID-19 razem z brakiem węchu) jest nagły i silny. Zakażeni nie potrafią odróżnić smaku gorzkiego od słonego.

Zdarza się też, że odróżniają te smaki, jednak mimo to wszystko smakuje niczym papier (to wskazuje raczej na utratę węchu).

Dominujące aktualnie objawy COVID-19 to:

W zależności od źródeł dane dotyczące tego, jak często występuje utrata smaku przy COVID-19, różnią się.

Z badania pod kierunkiem Mackenzie Hannum z Monell Chemical Senses Centeria w USA opublikowanego w październiku 2021 roku wynika, że zaburzenia smaku w trakcie COVID-19 dotyczą prawie 40% zakażonych.

Wcześniej analiza kilku badań dowiodła, że 63% osób zakażonych koronawirusem ma zaburzenia smaku, w tym całkowitą utratę odczuwania smaku. Niektóre źródła podawały, że objaw dotyczy nawet 80-90% pacjentów.

Aktualnie istnieje coraz więcej doniesień, że utrata smaku występuje rzadziej niż w początkowych miesiącach pandemii. Nie jest już objawem dominującym. A zakażenie często przypomina przeziębienie.

W przeważającej liczbie przypadków utrata smaku pojawia się średnio 4. dnia od początku objawów. W badaniu pod kierunkiem dr. Alberto Paderno opublikowanym w piśmie „International Forum of Allergy & Rhinology”, brak smaku jako początkowy objaw zgłosiło 11% badanych. U 5 % pacjentów był on jedynym objawem zakażenia koronawirusem.

COVID-19 jest chorobą nową, wciąż badaną, dlatego nieznane są jeszcze długoterminowe skutki zakażenia koronawirusem. U większości osób zakażonych smak i węch powracają w ciągu 1-2 tygodni.

Lekarze obserwują jednak, że u niektórych pacjentów objaw utrzymuje się przez długi czas, pomimo wyleczenia infekcji.

Istnieje kilka hipotez dotyczących tego, w jaki sposób wirus SARS CoV-2 powoduje zaburzenia smaku i węchu. Niektórzy naukowcy uważają, że wirus niszczy neurony receptorów węchowych w obrębie nosa, inni, że po dostaniu się do mózgu zakłóca pracę ośrodków odpowiadających za te zmysły.

Wiadomo, że koronawirus, aby dostać się do organizmu człowieka, wykorzystuje przede wszystkim dwa białka: enzym konwertujący angiotensynę typu 2 (ACE2) i serynę 2 (TMPRSS2). Dzięki nim wnika głębiej i namnaża się. Okazuje się, że te związki występują w dużych ilościach w komórkach nosa, płuc i jelita. Wirus przenosi się drogą kropelkową, zatem nos staje się jego pierwszym polem bitwy. Tam dochodzi do zmian, które powodują zazwyczaj tymczasową utratę węchu.

Jednak enzymów tych nie odnaleziono w komórkach smakowych, dlatego nie jest nadal jasne, dlaczego zakażeni mają problem z odczuwaniem smaków. Naukowcy zaznaczają, że niektóre osoby mylą utratę smaku z brakiem węchu. Objawia się to np. w ten sposób, że chory odczuwa smaki gorzki, słony lub słodki, ale wszystko smakuje jak papier. Dr Marlus da Silva Pedrosa z Uniwersytetu w Sao Paulo wskazuje, że źródłem mogą być zakażone ślinianki (gruczoły ślinowe), w których z kolei znaleziono receptory ACE2. Być może wirus wpływa na skład i ilość śliny, powodując zaburzenia smaku.

Jak powszechnie wiadomo, zmysł węchu i smaku są ze sobą ściśle powiązane. Gdy mamy zatkany nos, mamy słabsze wrażenia z jedzenia. Naukowcy zauważają jednak, że koronawirus może mieć bezpośredni wpływ na zmysł smaku, w sposób niepowiązany ze zmysłem węchu.