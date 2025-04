Specjaliści National Health Service (NHS), brytyjskiego systemu zdrowia, poinformowali, na jakie objawy COVID-19 skarżą się teraz osoby zakażone. Po analizie 17,5 tys. zakażeń zauważyli, że główne dolegliwości to ból gardła, chrypka lub kaszel, ból głowy i zatkany nos. Głównym szczepem odpowiedzialnym za nowe zakażenia na świecie jest Omikron, a dokładniej jego podtypy BA.4 i BA.5.

Gorączka i utrata węchu nie są już tak częstymi objawami koronawirusa

Podobne wnioski wynikają z danych zebranych w aplikacji ZOE (badanie Zoe Health Study), która zbiera informacje od Brytyjczyków z COVID-19. Według aktualnych obserwacji 20 najczęstszych objawów koronawirusa to:

Ból gardła - zgłaszany przez 58%

Ból głowy - 49%

Zatkany nos - 40%

Kaszel bez flegmy - 40%

Katar - 40%

Kaszel z flegmą - 37%

Chrypa - 35%

Kichanie - 32%

Zmęczenie - 27%

Bóle mięśni - 25%

Zawroty głowy - 18%

Powiększone węzły chłonne - 15%

Ból oczu - 14%

Zaburzenia węchu - 13%

Ucisk w klatce piersiowej - 13%

Gorączka - 13%

Dreszcze - 12%

Duszność - 11%

Ból ucha - 11%

Utrata węchu - 10%

Jak wynika z zebranych danych, zaburzenia smaku i węchu oraz gorączka występują rzadziej, niż w trakcie poprzednich fal COVID-19. Według specjalistów jest to skutek zwiększenia odporności społeczeństwa. Objawy koronawirusa bardziej mogą przypominać przeziębienie lub grypę, dlatego mogą być mylące. Z czasem kolejne mutacje wirusa mogą powodować zaostrzenie ogólnych objawów.

Poluzowanie obostrzeń dotyczących zasad testowania i kwarantanny, sprawiły, że wiele osób nie wie, co zrobić dzisiaj, jeśli podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem.

Sprawdź: jak długo trwa COVID-19

Co zrobić, gdy mamy objawy koronawirusa

Jeśli podejrzewamy u siebie COVID-19, możemy zadzwonić do przychodni, której podlegamy, albo na infolinię NFZ (800 190 590). Lekarz POZ może wystawić skierowanie na badanie w kierunku koronawirusa. Test można też wykonać prywatnie (koszt to ok. 100 zł za szybki test antygenowy i kilkaset złotych za test PCR).

Jeśli wynik testu jest dodatni, powinieneś ograniczyć kontakt z innymi ludźmi i poddać się „samoizolacji”. Aktualnie nie ma obowiązku izolacji i kwarantanny domowej nawet w przypadku dodatniego wyniku testu, jednak lekarze apelują, aby pozostać w domu do czasu ustąpienia objawów.

Leczenie COVID-19 polega na łagodzeniu objawów, przyjmowaniu płynów i odpoczynku. Warto też sprawdzać parametry za pomocą pulsoksymetru. W razie spadku saturacji, czyli nasycenia krwi tlenem, poniżej 95, zgłosić się do lekarza.

