Grypa żołądkowa, nazywana też jelitową, jest wirusowym zakażeniem układu pokarmowego. To częsta i bardzo zaraźliwa infekcja. Zarażamy się drogą kropelkową i poprzez brudne ręce. Grypę jelitową powodują najczęściej rotawirusy (główna przyczyna u dzieci), norowirusy (główna przyczyna u dorosłych), adenowirusy, enterowirusy i inne.

Schorzenie ma bardzo dokuczliwe objawy:

biegunka (wodnista, nawet kilka do kilkunastu razy dziennie),

nudności i wymioty (u dzieci często chlustające wymioty, intensywne i częste),

bóle brzucha,

złe samopoczucie,

gorączka,

bóle głowy.

Dla dzieci do 5. roku życia i seniorów choroba bywa niebezpieczna, ponieważ szybko prowadzi do odwodnienia. Objawy grypy żołądkowej trwają na ogół około 3 dni.

Nie ma leku na grypę żołądkową. Podstawą jest odpoczynek, zapobieganie odwodnieniu i lekkostrawna dieta. Głównym sprzymierzeńcem w trakcie infekcji jest czas, wraz z jego upływem twój stan powinien się poprawiać. Objawy mogą ustępować przez kilka dni, choć powinny być coraz mniej nasilone. Domowe środki na grypę żołądkową mogą przyspieszyć zdrowienie, złagodzić nudności i biegunkę oraz poprawić ogólne samopoczucie.

Pij dużo płynów

Podstawą leczenia grypy żołądkowej jest przyjmowanie płynów - regularnie i małymi porcjami przez cały dzień. W innym przypadku łatwo może dojść do odwodnienia. Właściwe nawodnienie pozwala też lepiej radzić sobie z gorączką.

Od razu po wymiotach trzeba się napić. Dziecku można podawać po kilka łyżeczek nawadniającego płynu dostępnego w aptece co kilka minut. Zwykła woda może nie być dobrze tolerowana w trakcie zapalenia żołądka i jelit. Jeśli podajesz wodę, to powinna być ona ciepła, nie gorąca i nie zimna. Nie nadaje się sok jabłkowy, ponieważ może zadziałać przeczyszczająco.

Czarna herbata

To dostępny prawie zawsze w domu środek pomocny przy grypie żołądkowej. Wybierz herbatę dobrej jakości, bez dodatków, aromatów, barwników itp. Zalej 3 ekspresówki lub 2-3 łyżki herbaty litrem wrzącej wody, przelej do termosu na 15 minut, następnie przecedź i wlej z powrotem do termosu. Pij małymi porcjami w ciągu dnia. Herbata nie powinna być ani gorąca, ani zimna.

Rumianek

Rumianek to roślina ceniona za swoje właściwości. Sprawdza się przy różnych dolegliwościach, w tym objawach grypy żołądkowej. Rumianek działa rozluźniająco, łagodzi ból brzucha i nudności. Przygotuj napar i pij przestudzony małymi łykami.

Domowy izotonik

Wymioty i biegunka towarzyszące grypie żołądkowej powodują straty elektrolitów (potasu, sodu, magnezu) oraz glukozy. Część strat można nadrobić pijąc domowy napój izotoniczny. Aby go przygotować, wymieszaj 500 ml ciepłej przegotowanej wody, 1,5 łyżki miodu, sok z 1/2 cytryny i szczyptę soli. Można też kupić w aptece gotowe elektrolity, które mają bogatszy skład.

Imbir

Korzeń imbiru jest skutecznym środkiem hamującym wymioty i nudności, czyli objawy grypy żołądkowej. Można wypijać go w postaci naparu (pokrojony w plasterki lub starty na tarce imbir zalej wrzątkiem i odstaw na 10-15 minut) lub dodać starty korzeń do herbaty.

Mięta

Mięta pieprzowa łagodzi wymioty i nudności oraz ból żołądka. Wystarczy zalać łyżeczkę suszonej mięty lub torebkę ekspresową wrzątkiem i zaparzać ok. 10 minut. Lekko przestudzony napar trzeba pić powoli małymi łykami.

Szałwia

Szałwia jest dobry lekarstwem na wymioty, nudności i biegunkę. Można ją stosować przy różnych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Roślina ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Należy ją przyjmować w postaci naparów.

Napój typu cola

Chociaż cola nie jest zdrowa, to może złagodzić dolegliwości grypy żołądkowej. Ma sporo cukru, więc pozwala nadrobić jego straty. Niektórzy polecają na wymioty i biegunkę colę i paluszki. To może działać, choć pewnie nie na każdego. Więcej: Cola na grypę żołądkową (opinia dietetyka)

Możesz znacząco złagodzić objawy grypy żołądkowej, stosując się do 5 prostych rad:

Staraj się dużo wypoczywać. Dzięki temu zminimalizujesz uczucie osłabienia związane z grypą. Pij jak najczęściej małymi porcjami – niegazowaną wodę mineralną, herbatę lub napary (np. z rumianku i kopru włoskiego). Wskazane są napoje izotoniczne, bo w czasie biegunki i wymiotów tracimy dużo składników mineralnych, m.in. potasu, sodu, magnezu. Stosuj lekkostrawną dietę. Pierwszego dnia choroby najlepiej powstrzymać się od jedzenia. Później jedz np. kleik ryżowy, zmiksowaną zupę jarzynową, suchary, paluszki, makaron, ryż. Przyjmuj preparaty probiotyczne (przywracają równowagę mikrobiologiczną w jelitach). Jeśli objawy nie ustępują po 2 dniach lub choroba ma ostry przebieg – zgłoś się do lekarza. Małe dzieci i osoby starsze wymagają niekiedy leczenia szpitalnego.

Co ważne, dziecku nie podaje się leków przeciwwymiotnych lub przeciwbiegunkowych w trakcie grypy żołądkowej. Może to utrudnić pozbywanie się wirusa z organizmu.

