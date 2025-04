Zamiast zbilansowanej, pełnowartościowej diety, bogatej w dobre węglowodany, zdrowe tłuszcze, warzywa i owoce, kobiety prawie codziennie jadły hamburgery, frytki i inne fast foody. Jak takie przetworzone jedzenie wpływa na płodność – to właśnie postanowili zbadać australijscy naukowcy. Do jakich wniosków doszli?

Fast food a płodność

Naukowcy z Uniwersytetu Adelaide z Robinson Research Institute w Australii przeprowadzili badanie na grupie ponad 5 tysięcy kobiet w wieku od 18 do 23 lat. Badane były w pierwszym trymestrze ciąży (to była ich pierwsza ciąża). Uczestniczki udzieliły położnym szczegółowych informacji na temat swojej diety przed zajściem w ciążę. Naukowcy przede wszystkim zwrócili uwagę na jadłospis miesiąc przed zapłodnieniem. Pytania dotyczyły między innymi jedzenia fast foodów - czyli takich produktów jak frytki, burgery, pizza czy mięso smażone na głębokim tłuszczu.

Co się okazało? Kobiety, które co najmniej cztery razy w tygodniu jadły fast foody, średnio o miesiąc dłużej starały się zajść w ciążę. Natomiast kobiety, u których na talerzu regularnie pojawiały się owoce (co najmniej trzy razy dziennie), zachodziły w ciążę szybciej niż pozostałe.

Widać, jak dobre odżywianie się i wyeliminowanie jedzenia typu fast food, za to jedzenie dużej ilości owoców zwiększa płodność i przyspiesza zajście w ciążę – mówi prof. Claire Roberts z Robinson Research Institute, autorka badania.

Co ciekawe z badań australijskich naukowców wyszło, że jedzenie zielonych warzyw liściastych i ryb nie ma większego przełożenia na płodność kobiet. Naukowcy kontynuują swoje prace i planują docelowo stworzyć wzorce żywieniowe, które mogą przekładać się na czas zajścia w ciążę.

źródło: adelaide.edu.au

