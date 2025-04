Proszenie o lekarską pomoc po godzinach pracy pediatry spotkało się w przypadku tego ojca z odmową. Lekarka przesadziła czy miała do tego prawo?

Komentujący tę sytuację internauci prezentują zupełnie odmienne postawy...

Czy lekarz ma prawo odmówić zbadania chorego pacjenta po godzinach swojej pracy? Taką ewentualność poddał w wątpliwość anonimowy ojciec niespełna 4-letniego dziecka, które zaczęło gorączkować i skarżyć się na ostre bóle uszu. Mężczyzna postanowił więc udać się po pomoc do sąsiadki mieszkającej w tym samym wieżowcu. Ta jednak nie była skora do zbadania chłopca i odpowiedziała, że jest sobota i że ma wolne.

Ojciec był zawiedziony i zbulwersowany postawą lekarki i opisał wszystko w sieci. Jego post zamieszczono na profilu „Scyzoryk się otwiera – satyryczna strona Kielc".

Mój syn jeszcze nie ma 4 lat miał dziś ostry ból lewego i prawego ucha i ok 39 stopni gorączki płakał wręcz wył tak to bolało :-(mieszkamy w wieżowcu razem z Panią która na co dzień jest pediatrą dziecięcym i wydawałoby się miła sąsiadka :) więc mówię żonie żeby poszła do niej ona przyjdzie zbada uszy co normalnie trwa parę sekund i zmierzy gorączkę najwyżej coś wypisze i po sprawie :-). Żona poszła nikt nie otwierał wiec przyszła inna starsza pani tez sąsiadka i powiedziała ze ona pójdzie zapuka jeszcze raz może już otworzy ktoś drzwi. Pani doktor otworzyła - sąsiadka wytłumaczyła o co chodzi - na to pani doktor stwierdziła że jest sobota ona nie pracuje i nie przyjdzie nawet na prywatna wizytę!!! Ona mieszka na 5 - my na parterze ten sam blok ta sama klatka! Pytanie moje brzmi czy miała prawo tak się zachować pani która na co dzień jest pediatrą ? Nie było być może narażenia życia dziecka, ale dzieci jak boli ucho mogą stracić słuch ! Wiec ciężki uszczerbek na zdrowiu byłby bez wątpienia! Co Pan o tym sądzi? Już nie mówię, że to po prostu sąsiadka z bloku! Bardzo przykra sprawa, ale czy miała prawo odmówić w takiej sytuacji?

– pisze anonimowy mężczyzna (pisownia oryginalna).