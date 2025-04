Kataplazmy - co to takiego?

Istnieje wiele zabiegów przeciwzapalnych, które możemy wykonać sami w warunkach domowych. Są to przykładowo ciepłe i zimne okłady, postawienie baniek, a także kataplazmy… Czym są te ostanie? Chyba niewiele osób spotkało się z nimi w swoim życiu. Wyjaśniamy: kataplazmy to rodzaj ciepłych okładów, które są wykonywane z miazg warzywnych i nasion roślin oleistych. Od dawnych czasów są wykorzystywane w celu wspomagania leczenia stanów ropnych skóry, jak czyraki, opuchlizny, czy stłuczenia.



Kataplazm rozgrzewa daną część ciała. To powoduje silne przekrwienie skóry i tkanek pod nią, a tym samym poprawia jej ukrwienie, czyli odżywienie i detoksykację. Ponadto ciepło odpręża i rozluźnia, a także przyśpiesza ropienie („ściąganie ropy” do powierzchni skóry). Kataplazm dobrze i na długo „zatrzymuje” ciepło.

Do przygotowania kataplazmów najczęściej wykorzystuje się warzywa bulwiaste, nasiona i kasze. Można stosować kataplazmy z dodatkiem ziół np. rumianku, szałwii, arniki, melisy, mięty, lipy – które hamują rozwój bakterii i odkażają skórę, a także działają przeciwzapalnie i przyspieszają gojenie. Dodatek miodu, mleka w proszku, żółtka jaj, skrobi czy aloesu, może dodatkowo poprawić odżywienie i nawilżenie tkanki skórnej.

Kiedy można stosować kataplazmy:



bóle stawów, bóle pleców,

skurczowe bóle brzucha,

przykurcze, bóle mięśniowe,

zapalenia ślinianek, gardła, zatok, oskrzeli,

ropnie skóry, czyraki – po konsultacji z lekarzem.

Ziołowy kataplazm na twarz



Utrzeć wybrane zioło w moździerzu (ilość dostosuj do powierzchni skóry, którą zamierzasz obłożyć), zalewamy gorącą wodą i gotujemy na małym ogniu, by uzyskać papkę. Studzimy miksturę do temperatury ciała i nakładamy na skórę twarzy. Dodatkowo na twarz zakładamy kompres lub maskę termiczną na 15-20min.

Kataplazm lniany/chmielowy



Zmielić tyle siemienia/chmielu, ile potrzeba do obłożenia bolącej części ciała. Następnie gotować je około kwadransa w wodzie lub mleku. Niektórzy też polecają oleje roślinne i ocet winny oraz wodę spod gotowanych makówek (u dorosłych w razie silnych bólów). Tak przygotowaną papkę umieszczamy w małym lnianym woreczku i przykładamy w chore miejsce na około pół godziny, dodatkowo okrywając się wełnianym swetrem. Kataplazm pomaga na ból, opuchliznę, a lniany dodatkowo przyspiesza proces ropienia.

Kataplazm cebulowy



Siekamy drobno trzy duże cebule, dodajemy stołową łyżkę soli i odrobinę mąki. Rozcieńczamy małą ilością wody, by uzyskać papkę. Wkładamy do torebki płóciennej i przykładamy w chore miejsce na kilka godzin. Staramy się w tym czasie odpoczywać i nie podejmować aktywności ruchowej. Kataplazm cebulowy działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przyspiesza gojenie się skóry i proces ropienia.

Kataplazm z ziemniaków



To najpopularniejszy z kataplazmów. Ziemniaki bardzo dobrze trzymają ciepło, a wykonuje się z nich okłady w przypadku zapaleń oskrzeli i gardła oraz stawów i skóry. Aby prawidłowo zrobić kataplazm ziemniaczany, należy ugotować do miękkości ziemniaki w mundurkach. Następnie ubijamy je na miazgę, umieszczamy w lnianym woreczku lub kawałku lnianej tkaniny. Przykładamy na kilka godzin do chorego miejsca i obwijamy wełnianym swetrem lub szalem.