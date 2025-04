Ziołowe kąpiele

Kąpiel z dodatkiem aromatycznych ziół może stać się nie tylko przyjemnym rytuałem o działaniu relaksującym i oczyszczającym, ale również działać pro-zdrowotnie. Wystarczy odpowiednio skomponować zioła, by na długo cieszyć się zdrowiem i urodą bez interwencji kosmetyków czy lekarstw.

Klasyczna zasada kąpieli ziołowych: do przygotowania potrzebujemy jedynie wyciągu z wybranego ziela, który zwykle przygotowujemy z 3 garści ziół zalanych 1 litrem wrzątku. Powstały w ten sposób napar wlewamy do wody w wannie i oddajemy się pełnemu relaksowi. Kąpiel powinna trwać nie dłużej niż 15-20 minut.



Kąpiel upiększająca:

Aby naturalnie poprawić kondycje skóry i włosów warto od czasu do czasu oddać się przyjemności kąpieli ziołowej, dzięki której skóra stanie się gładka i elastyczna, a włosy lśniące i mocne. Polecamy napar ziołowy z dwóch garści świeżej szałwii i garści rumianku. Zioła zalewamy 2 litrami wody i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem przez 15 minut. Przecedzamy, wlewamy do wanny z ciepłą wodą i odprężamy się.

Kąpiel poprawiająca stan problematycznej skóry:

Aby zdezynfekować skórę z wypryskami i poprawić jej stan, sporządzamy mieszankę z trzech torebek suszonego włoskiego kopru, dwóch torebek rozmarynu oraz dwóch torebek mięty. Wszystkie zioła zalewamy litrem wrzątku i gotujemy przez 15 minut. Odcedzamy, dodajemy łyżkę spirytusu kamforowego, przecedzamy i wlewamy do wanny.

Kąpiel relaksująca przed snem:

Przy kłopotach z zasypianiem pomocna może okazać się relaksująca kąpiel z dodatkiem rumianku i lipy, która pomoże szybko odprężyć się po ciężkim dniu pełnym stresów. Garść suszonych koszyczków rumianku i dwie garści ziela lipy zalewamy wrzątkiem i gotujemy przez 20 minut na bardzo małym ogniu. Wywar odcedzamy i dodajemy do wanny.

Kąpiel na gorące dni:

Przyjemna, chłodząca kąpiel z dodatkiem mięty i rozmarynu pozwoli zrelaksować się szczególnie w upalne dni. W ty celu przygotowujemy napar z 3 garści suszonych liści mięty i dwóch garści suszonego rozmarynu, który wlewamy do wanny z wodą. Do całości dodajemy sok z 4 cytryn. Kąpiel odświeża, przywraca kwaśny odczyn skóry, dodatkowo działa oczyszczająco i chłodząco. Mięta działa przeciwtrądzikowo, odkażająco i łagodząco na tłustą skórę z tendencją do wyprysków i podrażnień. Natomiast sok z cytryny ma właściwości dezynfekujące i wybielające.

Kąpiel uspokajająca:

Gdy potrzebna jest chwila psychicznego ukojenia warto przygotować kąpiel z melisy. Zagotowujemy 1 litr wody z dodatkiem 2 garści liści melisy i skórki z całej cytryny. Po 10 minutach wywar można odcedzić i dodać sok z uprzednio obranej cytryny i wlać do wanny z ciepła wodą. Taka kąpiel nie powinna być dłuższa niż 20 minut.