Alergia jest nieprawidłową reakcją organizmu na określony czynnik, tzw. alergen, której podłożem jest nadreaktywność układu immunologicznego i produkcja swoistych przeciwciał oraz różnych związków będących mediatorami stanu zapalnego (głównie histaminy). Przyczyny rozwoju alergii są złożone. Uważa się, że jej źródłem są predyspozycje genetyczne i warunki środowiskowe (takie jak np. zanieczyszczenie środowiska, nadmierna higiena życia czy brak karmienia piersią).

Objawy alergii mogą mieć różne nasilenie: od łagodnego po ciężkie. To mogą być:

katar,

zatkany nos,

kichanie,

łzawienie,

kaszel,

duszność,

wysypka,

zmęczenie,

problemy ze snem,

po ciężką reakcję w postaci wstrząsu anafilaktycznego.

Alergia może prowadzić do astmy, czyli przewlekłego stanu zapalnego, skutkującego obrzękiem ścian oskrzeli i zaleganiem śluzowej wydzieliny w drogach oddechowych.

Alergie są przede wszystkim problemem naszych czasów, kiedyś chorobę rozpoznawano znacznie rzadziej. Przypuszcza się, że odpowiedzialne za wzrost zachorowań są zanieczyszczenia środowiska, związki chemiczne w żywności i nadmiernie higieniczny styl życia (badania wskazują, że życie na wsi/farmie i kontakt ze zwierzętami zmniejszają ryzyko zachorowania na alergię u dzieci).

Babcine sposoby na alergię to przede wszystkim domowe metody i naturalne środki, które łagodzą objawy związane z katarem siennym lub wysypkami alergicznymi. Stanowią leczenie wspomagające do terapii zaplanowanej przez alergologa.

Katar sienny

Katar sienny pojawia się w wyniku kontaktu z alergenem występującym w powietrzu w okresie pylenia (sprawdź: kalendarz pylenia 2022). Alergenami mogą być pyłki roślin (np. traw, brzozy, olchy i innych drzew, zbóż) oraz zarodniki grzybów pleśniowych. Jest kilka naturalnych metod na złagodzenie dolegliwości związanych z alergią na pyłki:

Na zewnątrz wychodź przy bezwietrznej pogodzie i/lub dużej wilgotności powietrza (unikaj wychodzenia, gdy jest wietrznie i sucho).

i/lub dużej wilgotności powietrza (unikaj wychodzenia, gdy jest wietrznie i sucho). Przebywaj na świeżym powietrzu wieczorem , a unikaj wyjść o poranku (największe stężenie pyłków w powietrzu występuje rankiem).

, a unikaj wyjść o poranku (największe stężenie pyłków w powietrzu występuje rankiem). W oknach zawieś wilgotne firanki , do których pyłki będą się przyczepiać. Gdy wyschną, trzeba je uprać.

, do których pyłki będą się przyczepiać. Gdy wyschną, trzeba je uprać. Zasłaniaj usta i nos w trakcie przebywania na dworze, w czasie pylenia, a po powrocie wypłucz nos (preparatem na bazie wody morskiej) i zmień ubranie.

a po powrocie wypłucz nos (preparatem na bazie wody morskiej) i zmień ubranie. Weź prysznic po powrocie do domu , żeby spłukać z ciała i włosów pyłki.

, żeby spłukać z ciała i włosów pyłki. Unikaj dymu i zanieczyszczeń powietrza.

i zanieczyszczeń powietrza. Pij dużo płynów , aby usprawnić pracę śluzówki dróg oddechowych (powinna być odpowiednio nawilżona).

, aby usprawnić pracę śluzówki dróg oddechowych (powinna być odpowiednio nawilżona). Przepłukuj regularnie nos.

Działanie przeciwalergiczne i wspomagające organizm w walce z objawami kataru alergicznego mają niektóre rośliny lecznicze. W ziołolecznictwie na katar sienny stosuje się m.in.:

skrzyp polny,

rumianek,

pachnotka zwyczajna,

tymianek,

dziurawiec,

liść brzozy.

Zalecane są inhalacje ziołowe z rumianku lub szałwii - roślin o działaniu przeciwzapalnym. Obrzęk śluzówki nosa złagodzą domowe krople z imbiru, które można stosować u dzieci. Aby je przygotować, płaską łyżeczkę suszonego zmielonego imbiru zalej szklanką letniej wody, gotuj na małym ogniu pod przykryciem przez 2 minuty. Następnie odstaw na pół godziny i przecedź. Uzupełnij ilość płynu do pełnej szklanki. Przelej do butelki z atomizerem. Krople aplikuj do nosa po 2-3 dawki do każdej z dziurek od 3 do 6 razy dziennie.

Wysypka alergiczna

Naturalne metody na swędzącą wysypkę alergiczną to np.:

okłady z octu,

okłady z cebuli,

przemywanie skóry wodą z krochmalem,

przemywanie skóry wodą z sodą,

przemywanie kozim mlekiem.

Skórę można także przemywać naparami z ziół (jednak uwaga – niektóre mogą uczulać). Na alergie skórne stosuje się:

krwawnik pospolity,

rumianek,

łopian,

kozłek,

chmiel.

W łagodzeniu wysypki alergicznej polecane są też płatki owsiane. Możesz je wykorzystać do kąpieli lub okładów. Płatki owsiane zmniejszają świąd i działają przeciwzapalne. Aby przygotować kąpiel owsianą, mielone, niegotowane płatki dodaj do ciepłej wody w wannie. Aby zrobić okład z płatków owsianych, zmiel płatki owsiane i dodaj tyle wody, żeby powstała gęsta papka. Nałóż mieszankę na swędzące obszary skóry. Spłucz po 10 minutach.

Astma

Naturalne babcine sposoby na astmę mogą być stosowane wyłącznie pomocniczo do leczenia farmakologicznego. Jeśli lekarz przepisał lek w przypadku duszności, stosuj go zgodnie z zaleceniami. To, co można zrobić samemu:

wypróbuj zioła oczyszczające drogi oddechowe z wydzieliny podczas infekcji: podbiał, czarny bez, babka lancetowata, sosna,

z wydzieliny podczas infekcji: unikaj czynników nasilających objawy, np. dym, związki, pokarmy uczulające,

np. dym, związki, pokarmy uczulające, dbaj o odporność poprzez zdrowy styl życia.

Przy astmie lub alergii w okresie pylenia warto wybrać się nad morze. Tamtejsze obniżone stężenie pyłków wynika z tego, że wiatr wdmuchuje je w głąb lądu. Klimat morski ze względu na wilgotne powietrze nasycone m.in. chlorkiem sodu działa jak naturalna inhalacja i jest zalecany na różne dolegliwości dróg oddechowych. Morze to idealna destynacja dla osób z alergią wziewną lub astmą.

Pomimo skutecznego działania wielu naturalnych środków w leczeniu alergii, pamiętaj o tym, że nieleczona lub źle leczona alergia może się nasilać. Dlatego dolegliwości wskazujące na alergię powinny skłonić do wizyty u lekarza. Konieczne może być przyjmowanie leków przeciwhistaminowych, glikokortykosteroidów, leków rozszerzających oskrzela lub innych środków farmakologicznych.

