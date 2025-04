Kiedy ostatnio byłaś u ginekologa? A może nie chodzisz do niego wcale? Z raportu Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” wynika, że 6% kobiet uczestniczących w ich badaniu nigdy nie była u tego specjalisty, a co czwarta uważa wizytę u ginekologa za zło konieczne. Dwukrotnie częściej niż do niego Polki chadzają do stomatologa. Może zatem nie ma się co dziwić, że w naszym kraju umieralność na raka szyjki macicy jest o 70% wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej...

Im szybciej, tym lepiej

Chyba wszystkim nam, kobietom, zdarza się odłożyć wizytę u lekarza, w tym u ginekologa, na później. Czasem z braku czasu, innym razem, bo wydaje nam się, że wszystko z naszym zdrowiem jest w porządku i nie potrzebujemy żadnych badań. W rzeczywistości jednak są takie sytuacje, które powinny sprawić, że bez zwłoki popędzimy do specjalisty – i nie chodzi tu wyłącznie o niepokojące objawy.

Pamiętajmy, że w przypadku wielu chorób, w tym najgroźniejszych – nowotworów, liczy się czas. Im szybciej je zdiagnozujemy, tym łatwiej będzie je wyleczyć i powrócić do pełnej sprawności. Ta zasada dotyczy także sfery intymnej, dlatego regularne wizyty u ginekologa to bezapelacyjnie coś, czego każda z nas powinna przestrzegać. Bez wymówek.

W naszej galerii znajdziecie więc 5 sytuacji, które wymagają kontroli właśnie u tego specjalisty. Nie warto ich odkładać, jeśli więc was dotyczą, jak najszybciej umówcie się na wizytę!

Profilaktyka raka szyjki macicy

Objawy raka szyjki macicy