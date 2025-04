„Nigdy wcześniej nie słyszałam, że po pewnym czasie trzeba wyrzucać stare kosmetyki. Gdy jednak zaczęłam szukać na ten temat informacji w internecie, odkryłam, że produkty do twarzy powinno się wyrzucać po dwunastu miesiącach, a te do oczu – po sześciu. Nie maluję się na co dzień, więc do tej pory ten temat był mi obcy” – przyznaje Shirley.

Bakterie z mascary zniszczyły jej wzrok



Tego wieczora 50-letnia Shirley Potter z Adelaide w Australii postanowiła wyglądać pięknie, ponieważ córki zaprosiły ją na kolację i drinki. Specjalnie z tej okazji poszła do fryzjera i postanowiła pomalować rzęsy mascarą, mimo że na co dzień nie nakłada makijażu.

Czuła się dobrze aż do następnego dnia rano, kiedy obudziła się z bólem oczu. Jej męża od razu zaniepokoił ich wygląd: były mocno zaczerwienione i wyraźnie podrażnione. Shirley od razu wiedziała, że dzieje się coś złego, ponieważ czuła ból nawet w lewym oku, na które nie widzi od dzieciństwa i do tej pory nie miała w nim czucia.

Kobieta poszła więc do okulisty, jednak ten stwierdził, że nic jej nie dolega. Z biegiem czasu czuła się jednak coraz gorzej: wciąż bolały ją oczy i zaczęła gorzej widzieć. Jeden z lekarzy przebadał ją w końcu gruntownie i przepisał antybiotyk. Podczas jednej z wizyt zapytał, czy przypadkiem nie używała przeterminowanych kosmetyków. Wtedy Shirley przypominała sobie, że raz umalowała się starym tuszem do rzęs. Okazało się, że kosmetyk miał… 20 lat!

Specjalista potwierdził, że problemy kobiety spowodował właśnie ten przeterminowany tusz, a dokładniej bakterie, które się w nim zgromadziły. Przez to, że go użyła i tak długo nie uzyskała fachowej pomocy, infekcja wdała się tak głęboko, że Shirley straci wzrok w ciągu najbliższych trzech lat.

Pamiętajmy, by zawsze sprawdzać daty produkcji i przydatności kosmetyków. Każdy z nich należy wyrzucić po określonym terminie. Są one zwykle następujące:

3-6 miesięcy po otwarciu – tusze do rzęs;

6 miesięcy do roku po otwarciu – podkłady;

2-3 lata po otwarciu – bronzery, róże, pudry;

1-3 lata po otwarciu – szminki i błyszczyki.

