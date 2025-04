Powodem swędzenia powiek może być tusz do rzęs.

Takie objawy mogą wskazywać na uczulenie na jeden ze składników tuszu do rzęs, radzimy więc nie używać produktu. Podrażnienie powiek złagodzi maść z kortyzonem, o którą należy poprosić dermatologa. Przy nasilonym swędzeniu wskazane będą doustne leki przeciwuczuleniowe. Skórę okolicy oczu mogą podrażniać np. cienie i kredki do powiek, a nawet szampony czy lakiery do włosów. Dotyczy to zwłaszcza osób z atopowym zapaleniem skóry, u których zmiany alergiczne pojawiają się w różnych miejscach ciała.

Reklama