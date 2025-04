Nie, to nie fotomontaż – kleszcze na zdjęciu są prawdziwe. Ten ogromny to Hyalomma – jeden z okazów tropikalnych kleszczy, które odkryto niedawno na terenie Niemiec. Przywędrował do Europy prawdopodobnie na ptakach migrujących. Czym grozi zetknięcie z nim?

Czym charakteryzują się kleszcze Hyalomma?



Tyle mówi się u nas o zagrożeniach, jakie wiążą się z ukąszeniem kleszczy, że większość z nas wiedzę na ich temat ma już w małym palcu: wiemy, jak prawidłowo wyciągać kleszcza, jak się przed nim ochronić i gdzie te małe pajęczaki najchętniej oczekują na swoją ofiarę. Jesteśmy też świadomi chorób, jakie przenoszą – w tym boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. Wiele wskazuje jednak na to, że lista schorzeń związanych z kleszczami niedługo rozszerzy się o kolejne… w dodatku niezwykle niebezpieczne.

W północnym regionie Dolnej Saksonii znaleziono bowiem siedem okazów kleszczy tropikalnych. Są one aż pięciokrotnie większe od „naszych” kleszczy pospolitych – osiągają około 2 cm długości i mają charakterystyczne, paseczkowate nogi. Prawdopodobnie zawędrowały do nas na migrujących ptakach, ponieważ przyczepiają się do żywiciela na okres 28 dni, a ucztują zwykle na ptakach i małych ssakach. Ludzie też są na nie narażeni. Kleszcze z gatunku Hyalomma występują głównie w Afryce, Azji i Europie Południowej.

Cztery z nich to z pewnością gatunki Hyalomma marginatum, a jeden należy do gatunku Hyalomma rufipes. W tym czasie nie spodziewaliśmy się kleszczy w Niemczech – powiedziała Lidia Chitimia-Dobler, ekspert ds. Kleszczy w Uniwersytecie Hohenheim i Instytucie Mikrobiologii.

Najgorsze jest to, że Hyalomma może rozprzestrzeniać gorączkę krwotoczną krymsko-kongijską. Choroba jest bardzo groźna – aż 10-40% chorych umiera z jej powodu. Jej objawy to:

biegunka,

wymioty,

bóle mięśni,

krwawienie,

niewydolność wątroby.

Dodatkowo w jednym z kleszczy badacze znaleźli bakterie Rickettsua, które wywołują gorączkę plamistą.

Kleszcze znaleziono w rejonie Hannoveru, Osnabrück i w Wetterau. Możliwe, że w związku z wysokimi temperaturami panującymi w Europie kleszcze mogą zadomowić się na terenie Niemiec, mnożyć i rozprzestrzeniać dalej. Istnieje więc ryzyko, że dotrą także do Polski.

