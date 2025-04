Kleszcze są nosicielami wielu bakterii i zakażają swoich żywicieli wieloma różnymi mikroorganizmami. Borelioza, wywołana przez krętki boreliozy, jest tylko jedną z przenoszonych przez nie chorób. Osoby zarażone tylko i wyłącznie boreliozą należą do rzadkości.

Koinfekcje przy boreliozie

Do najczęściej występujących koinfekcji boreliozy zalicza się pierwotniaki i bakterie z rodzaju:

Babezja,

Ehrlichia (Anaplasma),

Bartonella,

Mykoplazma,

Chlamydia pneumonia,

Yersinia,

Rickettsia,

wirusy z rodziny Flaviviridae.

Ciężkość przebiegu chorób wywołanych przed te koinfekcje zwiększa się, jeżeli ma miejsce jednoczesna infekcja krętkami boreliozy. Wówczas objawy boreliozy zaostrzają się oraz wzrasta negatywne oddziaływanie krętków boreliozy na organizm człowieka, przy czym wszystkie wymienione czynniki infekcyjne działają w wysoki stopniu synergistycznie.

Antybiotyki, zioła i dieta

Niestety leki skierowane przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi nie działają na inne patogeny przenoszone przez kleszcze. Długotrwale stosowana antybiotykoterapia przynosi wiele skutków ubocznych, dlatego, aby uniknąć powikłań związanych z leczeniem, należy stosować również inne metody terapeutyczne, z których najbardziej skuteczne to: ziołolecznictwo, suplementacja witaminowa i dieta przeciwgrzybiczna.

W zakresie terapii ziołowych dostępny jest szeroki asortyment ziół, które wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe, ale również chronią narządy wewnętrzne przed destrukcyjnym działaniem infekcji. Jedną z najbardziej efektywnych terapii ziołowych na boreliozę i koinfekcje jest Protokół Buhnera, stworzony przez amerykańskiego fitoterapeutę Stephena Harroda Buhnera. Więcej informacji na temat jego terapii dostępnych jest na stronie informacyjnej www.buhner.pl.

Charakterystyka najczęstszych koinfekcji i terapie ziołowe

Babesia

Babesia to pasożytniczy pierwotniak, który wywołuje chorobę zwaną babesjozą (inne nazwy to babeszjoza, babezjoza, piroplazmoza). Babesia wnika do czerwonych krwinek – erytrocytów, gdzie rozwijając się i rozmnażając prowadzi do ich zniszczenia.

Osoby we wczesnym okresie zakażenia często zgłaszają wysoką gorączkę i dreszcze. Później chorzy mogą odczuwać m.in.: trudne do określenia odczucie utraty równowagi, bóle głowy, zmęczenie, nocne poty, bóle mięśni i stawów, odczucie ściśnięcia klatki piersiowej. Ponadto w przebiegu infekcji babesią może dojść do stanów zapalnych wątroby, nerek i śledziony.

Do głównych ziół mających zastosowanie w infekcji Babesią należy m.in.:

Sida acuta

Cryptolepis sanguinolenta

Alchornea cordifolia.

Zobacz też: Ziołowa terapia Buhnera pomaga na boreliozę?

Bartonella

Bartonella to gramm-ujemna, tlenowa bakteria o niewielkich rozmiarach. Po dostaniu się do organizmu gospodarza bartonella natychmiast kolonizuje następujące środowiska: czerwone komórki krwi (erytrocyty), śledzionę, wątrobę i szpik kostny. Bartonella jest oporna na leczenie, gdyż jako gram-ujemna bakteria wykazuje odporność na antybiotyki.

Główne objawy infekcji bartonellą to objawy ze strony centralnego układu nerwowego, symetryczne i silniejsze od pozostałych objawów przewlekłej boreliozy. Inne charakterystyczne objawy to: nieduża gorączka nieznanego pochodzenia, ból głowy, anemia, poranne bóle stóp, zwłaszcza podeszew stóp, bóle mięśni, wrażliwe na dotyk podskórne guzki wzdłuż kończyn, czerwone lub sine podłużne wysypki (czasami podobne do rozstępów), grudkowe wysypki, palenie skóry, ból skóry, problemy z oczami.

Do głównych ziół mających zastosowanie w infekcji Bartonellą należy m.in.:

Rdest japoński (ang. Japanese knotweed, łac. Polygonum cuspidatum)

Sida acuta

Cordyceps sinensis

Red Root (łac. Ceanothus americanus)

Houttuynia cordata.

Mykoplazma

Mykoplazma to bardzo mała bakteria, należąca do klasy Mollicutes. Mykoplazmy powodują głównie infekcje układu oddechowego oraz moczowo-płciowego, jednakże coraz częściej uważa się, że mogą powodować infekcje systemowe, zajmując każdy organ i będąc przyczyną wielu chronicznych schorzeń, między innymi reumatoidalnego zapalenia stawów.

Mykoplazmy atakują miedzy innymi układ nerwowy, mięśnie (w tym serce) i stawy. Objawy zakażenia tym patogenem są bardzo zbliżone do objawów boreliozy.

Do głównych ziół mających zastosowanie w infekcji Mykoplazmą należy m.in.:

Cordyceps sinensis

Chinese skullcaps (łac. Scutellaria baicalensis)

Isatis

Houttuynia cordata

Sida acuta.

Autor: Monika Duszyńska

Źródło: materiały prasowe Lymeherbs