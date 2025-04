Heroina to narkotyk, który należy do grupy opioidów (podobnie jak opium, kodeina, morfina - lek przeciwbólowy). Jej nazwy slangowe to: hera, brown sugar, brąz, kompot. Może występować w formie białego proszku o strukturze kryształów (to niemal czysta heroina, ma bardzo silne działanie, jest droga i trudna do dostania) lub szarobrunatnego proszku, tzw. brown sugar (najpopularniejsza postać heroiny w Polsce).

Reklama

Ponieważ heroina jest drogim narkotykiem, wytwarza się także jej tańszą wersję, tzw. polską heroinę, czyli kompot ze słomy makowej (ma on postać brunatnego płynu). Białą heroinę przyjmuje się dożylnie. Brown sugar zazwyczaj pali się lub wstrzykuje, czasem bywa też wciągany przez nos. Kompot zażywany jest dożylnie.

Heroina bardzo szybko powoduje uzależnienie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Jej odstawienie powoduje silny zespół abstynencki w skład którego wchodzą: bóle mięśni i kości, zaburzenia snu, dreszcze, silne łzawienie oczu, nudności. Warto dodać, że z przyjmowaniem kolejnych dawek rośnie tzw. zjawisko tolerancji. Oznacza to, że aby odczuwać efekty działania heroiny, trzeba stale zwiększać dawkę narkotyku.

Działanie heroiny

Efekt działania heroiny pojawia się niemal natychmiast po zażyciu i trwa kilka godzin. Zwykle jest to:

euforia

błogostan

senność

zniesienie bólu

zwolnienie oddechu

obniżenie ciśnienia

osłabienie koncentracji

Objawy po zażyciu heroiny

Po zażyciu niewielkiej ilości narkotyku pojawiają się:

lekko zwężone źrenice niereagujące na światło

pobudzenie

słowotok

Po zażyciu większej ilości narkotyków objawy nieco się zmieniają. Charakterystyczne dla heroiny są:

zwężone źrenice

ospałość

rozleniwienie

beztroska

zmniejszenie poziomu lęku

wymioty

U osób silnie uzależnionych natomiast pojawiają się takie objawy:

lęki

depresja

kłopoty z mówieniem

osłabienie woli

egoizm

wypryski ropne na skórze

wychudzenie

zaawansowana próchnica

zapalenie żył

zrosty

zapalenie wątroby

zanik popędu seksualnego

Oczy po heroinie

Heroina powoduje silne zwężenie źrenic. Oprócz tego oczy są szkliste, a spojrzenie błędne.

Reklama

Sprawdź, jak na organizm działa kokaina!