Czy wolno stosować aspirynę u dzieci?

Wróciliście z niedzielnego spaceru. Pogoda była nieprzewidywalna. Na przemian lało, wiało i świeciło słońce. Pod wieczór Twoje dziecko zaczyna gorączkować... Biegniesz do apteczki domowej i widzisz: Aspiryna, Paracetamol... Zastanawiasz się co będzie najlepsze dla Twojej pociechy... Wszyscy Ci polecają aspirynkę. Ale czy ona jest odpowiednim lekiem dla dziecka?

Reklama

Aspiryna, Polopiryna S, Aspirin, Togal, Etopiryna, Ascodan, Dolores, Bestpirin, Cardiopirin, Aspro C, Acard, Alka – Prim, Thomapyrin C, a nawet Nipas w postaci wkładki do zębodołowej i w

iele innych nazw leków okrywa jedną i tą samą substancję – kwas acetylosalicylowy. Różnią się jedynie dawką. Lek powszechnie przez nas używany, dostępny bez recepty, ale czy bezpieczny dla dzieci?

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Prezentuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, przeciwreumatyczne oraz antyagregacyjne – zapobiega zlepianiu się płytek krwi i tworzenia skrzepów, a więc działa ochronnie na serce i naczynia krwionośne.

Kwas acetylosalicylowy jest przeciwwskazany jako środek przeciwgorączkowy dla dzieci do 16 roku życia, ze względu na ryzyko wystąpienia patologicznego zespołu Rey'a.

Wystąpienie objawów wynika z niedojrzałości mózgu i układu enzymów wątrobowych. Po podaniu leku przy infekcji wirusowej dochodzi do gwałtownych wymiotów, ujawniają się drgawki, zwykle z powodu hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi). Dochodzi także do uszkodzenia wątroby w postaci stłuszczenia. Następnie zostaje zaburzona praca mózgu przez działanie toksyn pojawiających się po uszkodzeniu wątroby, co jest istotą encefalopatii wątrobowej.

Zespół Rey'a w 90% kończy się śmiercią dziecka.

Dla dzieci najlepszym środkiem przeciwgorączkowym jest paracetamol jak np. Panadol, APAP, Codipar, Efferalgan, który z kolei jest bardziej toksyczny dla dorosłych. U dzieci jest mniej szkodliwy ze względu na wolniejszą przemianę (metabolizm) w wątrobie i związane z tym mniejsze ryzyko uszkodzenia komórek wątrobowych – hepatocytów. Najlepszym sposobem podania tych leków jest zaaplikowanie czopka doodbytniczego. Środek wchłania się szybko – bo od kilku do kilkunastu minut oraz częściowo omija krążenie wątrobowe, a więc jest dużo bezpieczniejszy niż lek podany doustnie.

Należy przed zastosowaniem jakiegokolwiek medykamentu zasięgnąć porady farmaceuty lub lekarza, a przede wszystkim przeczytać ulotkę informacyjną o leku. Zwrócić szczególną uwagę na przeciwwskazania i działania niepożądane. Szczególnie w przypadku dzieci nie można eksperymentować na własną rękę lekami.

Reklama

Kasia Ziaja