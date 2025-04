Poczekalnia w 2013 roku: nie ma już kolejek do lekarzy, bo wszystko działa jak w zegarku? A może wszyscy uciekli z przychodni? :-) Nowy system weryfikacji ubezpieczeń zdrowotnych właśnie wchodzi w życie. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące systemu eWUŚ:

1. eWUŚ - co to takiego?

To skrót od nazwy: Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Dzięki niemu po podaniu numeru PESEL, można sprawdzić od razu w komputerze szpitala, przychodni czy gabinetu lekarskiego czy pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

2. Czy w przychodni wystarczy podać PESEL, by było wiadomo, że jestem ubezpieczony?

Tak, ale należy mieć także przy sobie dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy. Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18. roku życia: aktualną legitymację szkolną.

3. Czy z eWUŚ będą korzystali także lekarze?

Tak. Uprości on procedury medyczne. Dzięki potwierdzeniu, że pacjent ma prawo do świadczeń, będą mogli bez obaw wypisać refundowaną receptę lub skierować go na potrzebne badania.

4. Zmieniłam pracę. Czy osoby, które zgłosiłam wcześniej do ubezpieczenia są nim objęte nadal?

Nie. Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, to osoby z twojej rodziny także. Dlatego podczas zmiany pracy należy poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny (np. dzieci, małżonka, rodziców, dziadków, którzy z tobą mieszkają i nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia), których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Jeśli w rejestracji okaże się, że z jakichś powodów nie udaje się sprawdzić mojego prawa do leczenia w ramach NFZ, to jak je potwierdzić?

Jeżeli wiesz, że masz prawo do świadczeń, możesz je potwierdzić tak jak dotychczas za pomocą dokumentów papierowych: zaświadczenia z zakładu pracy, legitymacji emeryta lub rencisty, aktualnego zgłoszenia do ubezpieczenia (RMUA).

6. Co robić w sytuacji gdy wiem, że prawo do leczenia w ramach NFZ mi przysługuje, ale eWUŚ nie potwierdza tego, ani nie mam przy sobie dokumentu na papierze, który to udowadnia?

Możesz złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń. Musi ono zawierać: PESEL, imię i nazwisko,adres zamieszkania, informację dotyczącą podstawy prawnej do świadczeń np. zawartą umowę o pracę, emeryturę oraz nazwę dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza (np. dowód osobisty). Dokładny wzór oświadczenia zostanie określony przez Ministra Zdrowia i będzie on dostępny w placówkach służby zdrowia.

7. Urodziło mi się dziecko. Czy mam je zgłosić do ubezpieczenia?

Masz ustawowy OBOWIĄZEK poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia np. nowonarodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od jego narodzin. Uwaga! Zanim dziecku zostanie nadany jego własny numer PESEL, wystarczy jeżeli podasz w przychodni swój.

8. Czy dzieci, które są członkami rodziny nieubezpieczonej będą nadal miały prawo do bezpłatnego leczenia?

Tak, pod warunkiem, że nie skończyły 18 r.ż., oraz, że są obywatelami polskimi. Za ich leczenie płaci budżet państwa.

9. Czy prywatne kliniki i gabinety korzystają z eWUŚ?

Tylko te, które mają podpisaną umowę z NFZ - tem. Dlatego najlepiej przed wizytą u lekarza potwierdzić tę informację w konkretnej placówce.

Masz więcej pytań?

Dzwoń na infolinię NFZ: 800 392 976 lub 22 572 60 42 (w godz. 8.00–16.00) Sprawdź na: www.nfz.gov.pl zakładka eWUŚ lub pisz: infolinia@nfz.gov.pl