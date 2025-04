Zdrowotny poradnik na jesień i zimę

W chłodnych porach roku zwykle czujemy się zmęczeni, ospali i ociężali. Jesteśmy narażeni na zmieniające się warunki pogodowe, silnie na nas wpływa zmiana długości dnia i nocy. Spożywamy mniej produktów bogatych w witaminy, wolimy spędzać czas w cieplutkim domu, zamiast ruszać się na świeżym powietrzu. Nasza odporność spada, siły psychiczne również.

Fot. Depositphotos

Rośnie natomiast podatność na infekcje. Jesienią i zimą osoby wrażliwe częściej miewają reakcje alergiczne m.in. z powodu wszędobylskiej pleśni i grzybów oraz roztoczy. Mniej natężone i mniejsza ilość światła w ciągu dnia, specjalnie nie napawa optymizmem, a ponura jesień i mroźna zima potęguje obniżenie nastroju…

Spadek odporności

Układ immunologiczny człowieka, czyli innymi słowy odporność, musi nam zapewnić mocne bariery przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, jak np. wirusy, bakterie i grzyby. Ciągle zmieniająca się aura, w pewien sposób ją trenuje. Jednak na ogół nas również osłabia i wtedy mikroby padają na podatny grunt, czego efektem są infekcje i stany zapalne.

Aby skutecznie wzmocnić odporność, nie trzeba przyjmować leków. Wystarczy bowiem, jeśli w wakacje będziemy ją hartować i korzystać z promieni słonecznych. Jesienią i zimą natomiast, musimy dbać o to, by się nie przegrzewać i nie narażać organizmu na wychłodzenie. Kluczowym działaniem jest także mycie rąk. Ponadto zaleca się przyjmować warzywa i owoce bogate w witaminę C oraz nabiał, w którym znajduje się mnóstwo wapnia. Oprócz tego w menu powinny znaleźć się ryby i tłuszcze roślinne, zawierające kwasy tłuszczowe omega. Stymulują one odporność i łagodzą stany zapalne. Konieczne jest również spożywanie węglowodanów i białka,

które są podstawą zdrowego żywienia.

Jeśli chodzi o odporność, szczególny nacisk kładzie się na wypoczynek nocny, relaks w ciągu dnia i aktywność fizyczną. Osoby, które się nie wysypiają i prowadzą osiadły tryb życia, są łatwym kąskiem dla wirusów i bakterii.

Problemy infekcyjne

Infekcje wynikają z osłabienia odporności. Najczęściej padamy ofiarą wirusów paragrypy, grypy i bakterii: paciorkowca ropnego. Wirusy osłabiają organizm do tego stopnia, że możliwe jest dodatkowo złapanie infekcji bakteryjnej, zwłaszcza wtedy, gdy nie wyleczyliśmy się do końca. Przebieg takiej infekcji jest cięższy i na pewno wymaga leczenia antybiotykami i odpoczynku w łóżku. Głównymi objawami zakażeń, są: stan podgorączkowy i gorączka, bóle głowy, dreszcze, bóle gardła, kaszel i katar. Każdy z tych symptomów możemy skutecznie łagodzić sięgając po stosowny lek lub do apteczki naturalnej. Niezmiennym arsenałem w walce z łagodnymi infekcjami są: miód, imbir, czosnek, cytryna i sok malinowy. Niestety one same na ogół nie wystarczają i konieczne jest zastosowanie np. leków przeciwzapalnych, wykrztuśnych, czy kropli do nosa.

Aby zapobiec infekcji grypowej, która niedoleczona może okazać się groźna, zalecane jest wykonywanie szczepień ochronnych. Istnieją wyraźne wskazania, u kogo powinna być wykonywana. Jeśli nie ma takiej potrzeby – nie ma sensu się szczepić.

Przeziębienie czy grypa?

Reakcje alergiczne

Często w sezonie jesienno-zimowym błędnie interpretujemy objawy, jakie wysyła nam organizm. Katar, kichanie, kaszel, drapanie w gardle, stan podgorączkowy, czy zatkane uszy, wcale nie muszą oznaczać infekcji! Chłodną porą roku możemy również doświadczać reakcji alergicznych, zwłaszcza na roztocza kurzu domowego (rzadziej wietrzymy pomieszczenia), pleśnie (duża wilgoć w domu, ogrzewanie i brak dopływu świeżego powietrza), jak również sierść zwierząt domowych, czy dodatki do żywności (jesienią i zimą spożywamy więcej produktów konserwowanych). Dlatego też, zanim sięgniemy po leki, czy antybiotyki, poobserwujmy nasz organizm. Być może proste czynności, jak np. częste wietrzenie pomieszczeń, higiena otoczenia,

odseparowanie od zwierzęcia, czy zrezygnowanie z pokarmów przetworzonych, pozwolą nam na złagodzenie nieprzyjemnych objawów alergii.

Alergie zimną porą

Obniżenie nastroju

Coraz szybciej robi się ciemno. Wstajemy do pracy – jest ciemno; wracamy z pracy – również… Dzień jest krótki, aura niesprzyjająca: często pochmurno i zimno. Najchętniej owinęlibyśmy się ciepłym kocem i nie wystawiali nosa na zewnątrz. Brak światła, słońca, kolorów, ruchu i świeżych produktów spożywczych, to główne przyczyny pojawianie się sezonowych spadków nastroju, czyli jesiennej chandry. Można temu jednak skutecznie przeciwdziałać, np. otaczając się kolorami, światłem, życzliwymi osobami, czy wreszcie aktywnie spędzać wolny czas, wysypiać się i spożywać więcej produktów bogatych w witaminy i minerały. Chandra szybko mija – wraz z nastaniem kolejnej pory roku. Jeśli się przedłuża, warto zgłosić się do psychologa lub psychiatry.

Jesienna depresja – małe vademecum

Reasumując, nasza odporność i samopoczucie jesienią i zimą zależy od stylu życia. Jeśli często się ruszamy, zdrowo się odżywiamy, wysypiamy się i mamy urozmaicony harmonogram dnia – wówczas nie zaskoczą nas ani infekcje, ani posępny nastrój!