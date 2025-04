Badanie przesiewowe

Badaniem przesiewowym w kierunku zakażenia HIV jest oznaczenie obecności przeciwciał anty-HIV w surowicy. Należy jednak pamiętać, że badanie wykonywane do 3 miesięcy po zakażeniu może dawać wynik negatywny, ponieważ organizm mógł nie zdążyć wytworzyć przeciwciał. Ten okres nazywa się okienkiem serologicznym. Z tego powodu badanie powinno się powtórzyć kilkukrotnie w różnych odstępach czasu.

Testy IV generacji

Obecnie istnieje możliwość wykonania testu IV generacji, czyli równoczesnego oznaczenia obecności antygenu HIV z przeciwciałami anty-HIV. Test ten może skrócić czas trwania „okienka”, dać szansę jeszcze wcześniejszego wykrycia zakażenia oraz szybsze wdrożenia leczenia.

Metoda biologii molekularnej (PCR)

W diagnostyce zakażeń HIV wykorzystuje się również metody biologii molekularnej (PCR). Dzięki nim można nie tylko wykryć wirusa, ale również ocenić ilość cząstek tego patogenu w organizmie (o ile wykonuje się test ilościowy). Upraszczając, są to testy, które pozwalają na wykrycie wirusa, a także na określenie ilości cząstek tego patogenu.

Taki test powinniśmy wykonać, gdy podejrzewamy, że nasz wynik jest fałszywie ujemny lub utrzymuje się wynik nieokreślony w kolejnych badaniach.

Warto wiedzieć: Jakie są objawy zakażenia wirusem HIV?

Dzieci zakażonych matek

Powyższa procedura rozpoznawania zakażenia HIV nie dotyczy dzieci urodzonych przez matki zarażone wirusem HIV. Takie dzieci mogą wykazywać obecność matczynych anty-HIV nawet do 18. miesiąca życia. Dlatego w przypadku takich dzieci stosuje się oznaczenie materiału genetycznego wirusa (PCR) w ich krwi.

Anonimowość

Badanie w kierunku HIV można wykonać anonimowo i bez skierowania od lekarza. Trzeba pamiętać, że w pierwszym okresie badanie może dać wynik fałszywie ujemny. Dlatego badanie bezwzględnie powinno się powtórzyć z co najmniej dwutygodniowym odstępem. Podobnie jest z wynikami dodatnimi (reaktywnymi).

Najlepiej skonsultować się z Punktem Konsultacyjno-Diagnostycznym poradnictwa HIV/AIDS lub z lekarzem, który zdecyduje o powtórzeniu badania i – w przypadku wyników dodatnich – o włączeniu możliwie szybko leczenia antywirusowego.

Nie żyj w niepewności i przebadaj się.

Pomyśl o zrobieniu testu w kierunku HIV, jeżeli:

- miałeś przypadkowy kontakt seksualny

- często zmieniasz partnerów seksualnych

- zostałaś/eś zmuszona/y do kontaktu seksualnego

- bierzesz narkotyki lub inne środki, które mogą być przyczyną utraty kontroli nad Twoim zachowaniem.

Polecamy: HIV a planowanie ciąży

Autor: dr n. med. Magdalena Macko

Reklama