Jak nadciśnienie wpływa na nasze serce?

U chorych z długo trwającym nadciśnieniem tętniczym dochodzi do przerostu mięśnia lewej komory serca, a następstwem tego jest rozwój niewydolności serca, zaburzeń rytmu, a nawet zawał serca. Wszystkie te powikłania zwiększają ryzyko nagłego zgonu.

U osób z nadciśnieniem tętniczym częściej dochodzi do incydentów sercowo-naczyniowych niż u osób bez choroby nadciśnieniowej. Nadciśnienie tętnicze jest także uważane za czynnik ryzyka choroby wieńcowej, udaru i niewydolności serca. Dlatego tak istotne jest leczenie obniżające wartości ciśnienia.

Jakie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych?

Nadciśnienie tętnicze oprócz zmian w sercu, prowadzi do rozwoju zmian strukturalnych w naczyniach krwionośnych, zarówno w obrębie dużych tętnic, jak i naczyń małego kalibru oraz tętniczek oporowych. Powoduje także przerost i przebudowę ściany naczyń, upośledza czynność śródbłonka oraz przyspiesz rozwój miażdżycy. W wyniku przebudowy naczyń dochodzi do ich zwężenia.

Nadciśnienie tętnicze prowadzi również do upośledzenia funkcji śródbłonka naczyniowego. Śródbłonek uwalnia dwie grupy związków: jedną o działaniu naczyniorozszerzającym i drugą - o naczynioskurczowych właściwościach. W nadciśnieniu obserwuje się zaburzenie równowagi pomiędzy produkcją tych czynników w kierunku związków kurczących naczynia krwionośne, co nasila wzrost ciśnienia tętniczego. Ponadto przyspieszony jest rozwój miażdżycy w naczyniach tętniczych. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych objawia się chromaniem przestankowym, czyli bólem kończyn w trakcie chodzenia, czy jazdy na rowerze. Miażdżyca naczyń mózgowych powoduje zaburzenia pamięci, koncentracji a nawet może doprowadzić do udaru mózgu.

Nadciśnienie tętnicze należy do bardzo silnych czynników ryzyka udaru mózgu.

Zobacz też: Czy to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?

Dlaczego boimy się niewydolności nerek?

U chorych z nadciśnieniem tętniczym obserwuje się także zmiany strukturalne w nerkach. Rozwój tych zmian jest zazwyczaj powolny a do niewydolności nerek dochodzi rzadko, zwykle po wielu latach trwania choroby, przeważnie nieleczonej. Pierwszym objawem upośledzenia funkcji nerek jest mikroalbuminuria, czyli wydalanie albumin w moczu w ilości 30 – 300 mg/dobę. Badania wskazują, że pojawienie się mikroalbuminurii u chorych na nadciśnienie tętnicze może być wykładnikiem szybszego rozwoju zmian naczyniowych w obrębie nerek i zwiększonego ryzyka powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Znając wszystkie powikłania nadciśnienia tętniczego nie można mieć wątpliwości jak ważne jest leczenie hipotensyjne. Wiele leków stosowanych w terapii nadciśnienia zmniejsza śmiertelność i wykazuje korzystne efekty w zakresie przebudowy mięśnia sercowego. W wielu badaniach wykazano zmniejszenie śmiertelności i incydentów sercowo-naczyniowych w przypadku stosowania leczenia hipotensyjnego.

Zobacz też: Przeszczep nerki nie dla każdego cukrzyka

Reklama