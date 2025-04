Kłykciny kończyste mają one postać przyrosłych, kalafiorowatych grudek. Ich barwa jest zazwyczaj koloru skóry, ale mogą też być czerwone lub brunatne. Pojedyncze brodawki są zazwyczaj bardzo małe, nie większe od ziarenka ryżu. Jeśli jednak nie zostaną w porę zauważone oraz leczone, mogą zlewać się i tworzyć nawet kilku centymetrowe narośla.

Reklama

Dlaczego trzeba leczyć brodawki płciowe?

Nieleczone kłykciny kończyste mogą doprowadzić do powstawiania różnego rodzaju stanów zapalnych, a osoba chora może odczuwać świąd, pieczenie. Mogą się u niej pojawić również upławy oraz nieprzyjemny zapach z pochwy. Nieleczone brodawki wywołane wirusami onkogennymi mogą przekształcić się w zmiany nowotworowe, np. raka szyjki macicy – jednej z najbardziej groźnych chorób nowotworowych u kobiet.

Brodawkami płciowymi można się zarazić poprzez kontakty płciowe. Współcześnie szacuje się, że około 1-2% osób aktywnych seksualnie cierpi na tę przypadłość. Z przeprowadzonych badań wynika, że 75% osób, które współżyły z osobą zakażoną wirusem, mającą czynne objawy choroby, zachoruję na tę chorobę w ciągu 6 tygodni do 8 miesięcy (średnio około 3 miesięcy).

Stosowanie prezerwatyw może być metodą zmniejszająca ryzyko zakażenia wirusem HPV, a także innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Nie daje to jednak stuprocentowej gwarancji.

Warto wiedzieć: Kłykciny kończyste - krępująca dolegliwość?

Jak się diagnozuję kłykciny kończyste?

Kłykciny kończyste to choroba, która jest diagnozowana poprzez ocenę wyglądu zewnętrznych narządów płciowych. Niestety nie zawsze ta choroba daje zewnętrzne objawy, zwłaszcza u młodych dziewczyn, dlatego w ich przypadku ważne jest regularne wykonywanie badań cytologicznych.

Podjęcie przez lekarza decyzji o leczeniu kłykcin kończystych poprzedza konsultacja w trakcie której zbiera się wywiad oraz ocenia:

ogólny stan zdrowia pacjenta,

odporność immunologiczną ,

, ryzyko infekcji innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową,

rozległość i lokalizację zmian.

Na podstawie wywiadu i badania podejmuje się decyzję o wykonaniu badań dodatkowych, na przykład :

badań krwi w celu oceny nosicielstwa innych wirusów oraz odporności immunologicznej,

w celu oceny nosicielstwa innych wirusów oraz odporności immunologicznej, typowania wirusów, z oceną ich potencjalnej onkogenności, np. ryzyka spowodowania raka szyjki macicy ,

, badania histopatologicznego w celu potwierdzenia, że zmiany są rzeczywiście kłykcinami, a nie rozwijającym się nowotworem.

Jakie są sposoby leczenie brodawek płciowych?

Współczesna medycyna pozwala jedynie na leczenie zmian, które powstały w wyniku ingerencji wirusa HPV w ciele człowieka. Można to robić za pomocą leków, ale jedną z najlepszych metod do walki z kłykcinami jest wykorzystanie lasera CO2, jest to zabieg skuteczny i bezpieczny nawet dla kobiet w ciąży.

Mając komplet informacji lekarz podejmuje decyzję o sposobie leczenia. Obecnie mamy do wyboru:

leczenie zachowawcze , preparatami nakładanymi bezpośrednio na zmienione miejsca, np. krem Aldara, roztwór Podofilinum;

, preparatami nakładanymi bezpośrednio na zmienione miejsca, np. krem Aldara, roztwór Podofilinum; leczenie zabiegowe, polegające na usuwaniu zmian za pomocą lasera CO2 (jest to zabieg skuteczny i bezpieczny, nawet dla kobiet w ciąży),

leczenie mieszane, łączące obie powyższe metody – zaczyna się od leczenia zabiegowego i uzupełnia je leczeniem zachowawczym,

leczenie poprawiające odporność immunologiczną (podawanie odpowiednich leków).

Reklama

Po ustąpieniu objawów pacjenci wymagają okresowych wizyt kontrolnych.

Polecamy: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) – poradnik

Źródło: Klinika Epi-Centrum/ mk