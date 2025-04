Przyczyną powstawania kurzajek jest zarażenie niektórymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Brodawki pojawiają się na dłoniach, ale mogą zrobić się również się w innych miejscach. Najbardziej kłopotliwe są te na stopach, bo sprawiają ból w czasie chodzenia.

Na wyciągnięcie ręki

Wirusem wywołującym kurzajki bardzo łatwo jest się zarazić. Wystarczy wziąć do dłoni przedmiot, który dotykała osoba z kurzajkami, by wirusy przedostały się do naszego organizmu. Nie od razu muszą spowodować powstanie brodawek. Niekiedy przez całe lata tkwią w nas w uśpieniu i albo w końcu unieszkodliwia je nasz układ odpornościowy, albo pojawią się ich widoczne objawy – kurzajki. Jeśli je rozdrapiemy, a potem dotkniemy zainfekowaną dłonią twarzy, brzucha, pleców, istnieje ryzyko, że i tam powstaną nowe brodawki.

Pokonaj je w domu

Kurzajki to przede wszystkim problem estetyczny. Zazwyczaj chcemy się ich pozbyć, bo po prostu brzydko wyglądają. Zanim jednak zdecydujesz się na wizytę u dermatologa, spróbuj sama poradzić sobie z tym kłopotem. W niektórych przypadkach wystarczą okłady ziołowe. Skuteczne są również farmaceutyki dostępne w aptece bez recepty. Leczenie nimi jest tanie i bezbolesne. Trzeba tylko być cierpliwym, bo to trochę potrwa (ok. 6–8 tygodni). Możesz zdecydować się np. na preparaty z kwasem mlekowym i salicylowym. Każdego dnia smaruj nimi kurzajkę (wcześniej jednak pomaluj skórę wokół zmiany bezbarwnym lakierem do paznokci lub nałóż wazelinę, bo leki te zawierają substancje żrące). Skuteczne są również specyfiki do domowego wymrażania kurzajek, dzięki nim po 10–14 dniach brodawka powinna odpaść.

Leczenie w gabinecie

Specjaliści nadal nie wiedzą, dlaczego niekiedy w leczeniu kurzajek pomagają zioła, a czasami konieczne bywa przeprowadzenie serii zabiegów dermatologicznych. Jednym z nich jest wyłyżeczkowanie brodawki. To skuteczny zabieg, ale pozostaje po nim przebarwienie. Mniej inwazyjna jest krioterapia (wymrażanie ciekłym azotem). Zabieg nie boli i rzadko pozostają po nim odbarwienia (chyba że wymraża się brodawki w innych miejscach niż podeszwy stóp i dłonie). Kurzajki likwiduje się też laserem. W ten sposób usuwa się je precyzyjnie, niekiedy jednak tworzą się blizny. Możemy się też zdecydować na elektrokoagulację (przyżeganie prądem – bolesne!). Koszt takich kuracji wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności od metody i liczby usuwanych zmian.

Rośliny w walce z brodawkami: