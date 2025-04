Analizę danych pochodzących z badań National Cancer Institute przeprowadziły dr Kimberly J. Johnson z Washington University w St. Louis oraz Amy Linabery z University of Minnesota. Badania objęły 8829 dzieci z nowotworami w wieku do 4 lat.

Autorki badań zaobserwowały, że wśród maluchów, których dieta (lub dieta ich matek) zawierała dodatek kwasu foliowego rzadziej występowała odmiana nowotworu nerki zwana guzem Wilmsa oraz wywodzące się z komórek nerwowych tzw. niedojrzałe guzy neuroektodermalne (PNET).

Już od roku 1998 amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration - FDA) zaleca dodawanie kwasu foliowego do produktów żywnościowych, ponieważ spożywanie go w czasie ciąży zmniejsza ryzyko wad układu nerwowego u dzieci. O ile w latach 1986-1997 występowanie guzów Wilmsa rosło, to później zaczęło maleć, co pokrywa się z wprowadzeniem suplementacji kwasu foliowego do żywności.

Z kolei w przypadku PNET zachorowania rosły w latach 1986-1993, po czym zaczęły spadać, co pokrywa się z wprowadzeniem w roku 1992 zaleceń, by kobiety w wieku rozrodczym spożywały dziennie 400 mikrogramów kwasu foliowego.(PAP)

