Tłuszcze to składniki pokarmowe, stanowiące najlepsze źródło energii. Ich niedobór może okazać się dla nas mało korzystny. Jedne z nich należy ograniczać z uwagi na zawartość złego cholesterolu i trójglicerydów. Nie można z nich jednak całkowicie rezygnować. Drugie zaś to tłuszcze roślinne i rybne, których podaż warto zwiększyć, ale nie przesadnie.



Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Pomagają w regulowaniu gospodarki lipidowej organizmu, przez co zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca, jak arytmie i nadciśnienie tętnicze oraz chorób naczyń krwionośnych (miażdżyca).

Reklama

Jednak, jak z każdym składnikiem pokarmowym, tak i z tymi kwasami tłuszczowymi trzeba zachować umiar. Istnieją podejrzenia, że kwasy omega-6 mogą przyczyniać się do przyspieszenia rozwoju guzów prostaty. Więcej na ten temat, znajdziemy tutaj:

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/uoc-ofc012706.php

Z kwasami omega-3 sprawa ma się lepiej. Udowodniono, że spożywanie ich w liczbie 0,5-1,8g stanowi profilaktykę wspomnianych wyżej chorób, a także zgonów z powodów sercowo-naczyniowych. Jak podają różne źródła, kwasy omega-3 uspokajają aktywność elektryczną serca, działają przeciwzakrzepowo, obniżają stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów. Mogą też zapobiegać alergiom.

Gdzie zatem znajdziemy kwasy omega-3? Poniżej wybrane produkty i orientacyjna zawartość gramów kwasów omega-3 w 100gramach produktu wg www.eufic.pl :

Łosoś atlantycki (hodowlany, smażony, wędzony) – 1,8

Sardela europejska (w oleju i odsączona) – 1,7

Sardynki (w pomidorach, całe i odsączone) – 1,4

Śledź atlantycki, marynowany – 1,2

Makrela atlantycka (smażona, wędzona) – 1

Pstrąg tęczowy, hodowlany (smażony, wędzony) – 1

Miecznik (smażony, wędzony) – 0,7

Tuńczyk biały (w sosie własnym, odsączony) – 0,7

Małże błękitne (gotowane w wodzie, na parze) – 0,7

Ostrygi niehodowlane (duszone, suszone) – 0,5

Flądra, halibut i sola (smażone, wędzone) – 0,4

Krewetki (gotowane na parze) – 0,3

Muszle mieszane (gotowane w wodzie i na parze) – 0,3

Łupacz (smażony, wędzony) – 0,2

Małże (gotowane w wodzie i na parze) – 0,2

Dorsz atlantycki (smażony i wędzony) – 0,1

Kwasy omega-3 znajdują się też w warzywach strączkowych, siemieniu lnianym, porach i orzechach włoskich. Ponadto można je znaleźć w olejach roślinnych, takich jak olej rzepakowy, sojowy i z siemienia lnianego.

W każdym aspekcie dietetycznym wskazany jest tylko i wyłącznie umiar. Z żadnym składnikiem pokarmowym nie można przesadzać ani w jedną stronę, ani w drugą. Jadłospis powinien być urozmaicony lub też indywidualnie dobrany do potrzeb organizmu. Kwasy omega-3 są wskazane w profilaktyce chorób serca i naczyń, w zaburzeniach gospodarki tłuszczowej (hiperlipidemia), ale też w cukrzycy, zespole metabolicznym X, chorobach układu nerwowego, osłabieniu odporności oraz problemach z koncentracją i uczeniem się.

Reklama

Katarzyna Ziaja