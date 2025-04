Pocenie się może być zarówno normalną fizjologiczną reakcją organizmu, jak i sygnałem świadczącym o problemach ze zdrowiem. Każdy z nas się poci, ale nie tak samo. Większej potliwości sprzyjają u każdego wysoka temperatura, stres oraz wysiłek fizyczny. Część osób jednak zmaga się z problemem nadmiernego pocenia nawet przy niewielkim wysiłku. Dlaczego tak się dzieje? Czy można sobie jakoś pomóc?

Spis treści:

Jeżeli od zawsze pocimy się przy niewielkim stresie czy wysiłku, to może być to nasza indywidualna cecha. Zaniepokoić powinny wszelkie zmiany związane z poceniem się, np. nagle pojawiające się nadmierne pocenie, dziwny zapach potu, nieobserwowany u siebie wcześniej, pocenie się w nocy albo dodatkowe objawy, które temu towarzyszą, np. swędzenie skóry, utrata wagi, męczliwość czy dolegliwości bólowe. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza, np. lekarza rodzinnego.

Leki powodujące nadmierne pocenie się

Zażywanie niektórych leków może zwiększać potliwość. Takie działanie dotyczy środków farmakologicznych takich jak np.:

benzodiazepiny,

kodeina,

niektóre leki przeciwzapalne,

leki na nadciśnienie,

leki przeciwcukrzycowe.

Zgłoś problem lekarzowi, jeśli przyjmujesz leki, które powodują u ciebie pocenie się.

Menopauza

Nadmierne pocenie się nawet przy niewielkim wysiłku (lub jego braku) u kobiet w wieku 40-50 lat – szczególnie połączone z uderzeniami gorąca, zawrotami głowy, tachykardią, problemami ze spaniem – wskazuje na menopauzę. W trakcie zmian hormonalnych, jakie wtedy zachodzą w organizmie, dochodzi do dodatkowego uwolnienia serotoniny aktywującej receptor w mózgu odpowiedzialny za odczuwanie temperatury. Pojawia się wtedy uczucie nagłego gorąca oraz pocenie się "bez powodu".

Nadwaga

Pocenie się przy małym wysiłku występuje również u osób z nadwagą, szczególnie jeśli pojawiają się cechy zespołu metabolicznego (np. podwyższony cholesterol czy podwyższone ciśnienie tętnicze).

Choroby z nadmiernym poceniem się



Nadmierne pocenie się nawet przy niewielkim wysiłku lub bez wysiłku może być objawem wielu różnych chorób, w tym:



cukrzycy,

choroby układu krążenia,

choroby płuc,

nadczynności tarczycy,

nowotworu (np. białaczka, chłoniak),

zakażenia HIV,

hipogonadyzmu.

Pocenie się bez uchwytnego powodu jest również jednym z objawów hipoglikemii, czyli spadku glukozy we krwi poniżej ≤70 mg/dl. Pojawiają się też wtedy niepokój, nudności, bóle głowy, kołatanie serca, uczucie głodu, mrowienie rąk.

Pocenie się przy niewielkim wysiłku może mieć związek również z zaburzeniami psychicznymi, np. o podłożu lękowym.

Nadużywanie alkoholu lub narkotyków

Nadmierne pocenie się przy niewielkim wysiłku bywa skutkiem zażywania narkotyków albo alkoholu. Środki stymulujące, takie jak amfetamina albo kokaina, bardzo często wywołują nadmierną potliwość. Do tego dochodzą: podwyższona temperatura ciała, suchość w ustach, przyspieszone tętno, niepokój ruchowy. Z kolei w stanach abstynencyjnych u osób nadużywających alkoholu dokucza nadpotliwość wraz z niepokojem ruchowym, tachykardią i stanami lękowymi.

Przeczytaj: Objawy przyjmowania narkotyków

Genetyczne predyspozycje do nadmiernego pocenia

Problem pocenia nie zawsze jest powodem do niepokoju. Nadmierne pocenie się przy małym wysiłku może wynikać z tzw. nadpotliwości pierwotnej. Dotyczy ona przede wszystkim obszarów ciała takich jak dłonie, podeszwy stóp, pachy oraz głowa. Specjaliści wskazują, że problem może wynikać z nadmiernej stymulacji układu współczulnego lub wrodzonych genetycznych predyspozycji do nadmiernej potliwości. Nawet połowa osób, które zbytnio się pocą, może mieć właśnie ten rodzaj dolegliwości.

Przede wszystkim przy nadmiernym poceniu się przy małym wysiłku powinieneś zabezpieczyć się przed nadmierną utratą wody w organizmie. Dlatego pamiętaj o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia (ok. 2-2,5 l) oraz sprawdzaniu poziomu elektrolitów i uzupełnianiu ich. Gdy wybierasz się na trening, miej przy sobie płyny, najlepiej napój izotoniczny lub wspomniane elektrolity rozpuszczone w wodzie.

Warto też pamiętać o kilku zasadach:

noś przewiewne ubrania dopasowane do okoliczności (pogody, aktywności),

stosuj właściwą dietę - unikaj wysoko przetworzonej żywności, bogatej w cukry i tłuszcze, pikantnych potraw,

nie przejadaj się,

ograniczaj napoje z kofeiną,

bierz letnie prysznice,

stosuj antyperspirant,

pij zioła polecane na nadpotliwość - szałwię, korę dębu, pokrzywę, skrzyp polny,

skorzystaj z pomocy psychologa lub psychoterapeuty, gdy zmagasz się z nadmiernym stresem,

skorzystaj z dostępnych form leczenia nadpotliwości, np. jontoforezy, zabiegów laseroterapii.

Z problemem nadmiernego pocenia się przy niewielkim wysiłku najlepiej udać się do lekarza. Może on zlecić badania diagnostyczne, np.:

morfologia z rozmazem,

hormony tarczycy,

glukoza,

OB,

CRP,

testosteron,

prolaktyna,

LH,

FSH.

Nadmierne pocenie się ma związek z utratą wody i innych ważnych składników (potasu, sodu, glukozy), z tego względu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Jeśli utracone płyny nie będą uzupełniane, dojdzie do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Dlatego problem warto zgłosić lekarzowi i przede wszystkim pamiętać o diecie bogatej w płyny i składniki mineralne (zawarte w owocach, warzywach, zupach).

