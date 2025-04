Spis treści:

Legionelloza (choroba legionistów) jest rodzajem ciężkiego zapalenia płuc wywołanym zakażeniem bakteriami Legionella pneumophila. Do infekcji dochodzi zwykle w wyniku wdychania mikroskopijnych kropel (aerozoli) skażonej wody.

Bakterię Legionella pneumophila rozpoznano po raz pierwszy w 1977 roku po wybuchu epidemii zapalenia płuc po konwencie Legionu Amerykańskiego w USA w 1976 roku (stąd nazwa choroba legionistów).

Legionelloza jest groźną chorobą. Śmiertelność sięga 10%, a wśród pacjentów w szpitalach nawet 80%. Najbardziej narażone są:

Legionelloza jest rzadko występującą chorobą. W Polsce odnotowuje się zwykle kilkadziesiąt zachorowań rocznie (potwierdzonych badaniami; faktyczna liczba może być wyższa).

Legionelloza przebiega jako zapalenie płuc. Od kontaktu z bakterią do rozwoju choroby mija średnio 7 dni (od 2 do 18 dni). Objawy legionellozy to:

Choroba trwa co najmniej 2-3 tygodnie. Infekcja bakterią legionella może mieć przebieg bezobjawowy, mogą wystąpić objawy grypopodobne lub legionelloza, czyli ciężkie zapalenie płuc, niekiedy połączone z niewydolnością wielonarządową.

Bakterie legionella naturalnie występują w wodzie, dlatego to skażona woda jest źródłem zakażenia. Nie można zachorować od jej wypicia, lecz od wdychania aerozolu, np. z klimatyzacji, fontanny, spryskiwaczy ogrodowych, wody z kranu albo toalety. Nie można zarazić się też od innego człowieka. Zagrożeniem mogą być wodociągi zaopatrujące w wodę szpitale, domy opieki, sanatoria, prewentoria. Osoby przebywające w tych miejscach są szczególnie narażone na legionellozę. Legionella bytuje w naturalnych zbiornikach wodnych (rzeki, jeziora) oraz sztucznych. Obecność bakterii stwierdzano też w glebie doniczkowej, błocie czy piasku.

Jeżeli pojawią się objawy zapalenia płuc, trzeba udać się do lekarza, a w przypadku duszności wezwać karetkę pogotowia. W leczeniu legionellozy wykorzystuje się różne rodzaje antybiotyków, w tym azytromycynę, ciprofloksacynę, klarytromycynę. Konieczny jest pobyt w szpitalu. Podaje się również leki obniżające gorączkę oraz redukujące zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Nieleczona infekcja szybko pogarsza się w ciągu pierwszego tygodnia choroby.

Aby rozpoznać legionellozę, lekarz zleca kilka badań laboratoryjnych, w tym np.:

Niestety na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku legionellozy trzeba zwykle czekać kilka dni.

Zapobieganie legionellozie polega przede wszystkim na konserwacji, czyszczeniu, dezynfekcji instalacji wodnych. Nie istnieje szczepionka przeciwko legionellozie. Istnieją programy prewencji, które pozwalają uniknąć zachorowań w miejscach przebywania ludzi. Ważne zasady to m.in.:

Przeczytaj też: Atypowe zapalenie płuc