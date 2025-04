Argentyńskie władze badają zagadkowe przypadki zgonów spowodowane zapaleniem płuc o nieznanej przyczynie. Wśród dotychczasowych dziewięciu rozpoznanych zachorowań, trzy zakończyły się zgonem.

Zapalenia płuc w Argentynie. Chorzy mieli związek z jednym szpitalem

Wszystkie niepokojące przypadki zapalenia płuc w Argentynie koncentrują się wokół prywatnej kliniki w prowincji Tucuman. Chorzy skarżyli się na gorączkę, bóle mięśniowo-stawowo i trudności w oddychaniu. Lokalne władze określiły zachorowania jako "ciężka choroba układu oddechowego z obustronnym zapaleniem płuc".

Ostatnią ofiarą tajemniczego zapalenia płuc w Argentynie była 70-letnia kobieta przyjęta do tej placówki na zabieg chirurgiczny. Pierwsza osoba zmarła w poniedziałek 29.08., a druga dwa dni później. Byli to pracownicy medyczni szpitala. Jak podają miejscowe władze, wszystkie ofiary miały choroby współistniejące.

Możliwe przyczyny zagadkowych zapaleń płuc w Argentynie

Niewiele wiadomo o przyczynach obserwowanego zapalenia płuc w Argentynie. Jest bardzo podobna do COVID-19, jednak testy wykluczyły zakażenie koronawirusem. Badania w kierunku kilkudziesięciu innych patogenów, jak wirus grypy, wirusy przeziębienia czy bakterii legionella dały wyniki negatywne. Lekarze nie wiedzą, co przyczyniło się do zachorowań. Jednocześnie badane są lokalne wodociągi oraz systemy klimatyzacji w poszukiwaniu bakterii, która mogła przyczynić się do ciężkich zachorowań. Co istotne, nie zauważono objawów u osób z bliskiego otoczenia pacjentów, co może świadczyć o tym, że choroba nie przenosi się z osoby na osobę - taką informację przekazał dziennikarzom Hector Sale, przewodniczący uczelni medycznej w Tucuman, cytowany na portalu BBC.

Sytuacja pod szczególnym nadzorem

Argentyńska Narodowa Administracja Laboratoriów i Instytutów Zdrowia analizuje nadal próbki pod kątem przyczyn zakażenia. Zachodni eksperci z Europejskiego Centrum Kontroli Chorób oraz WHO nadzorują sytuację. Na razie nie ma powodów do paniki. Klinika, w której doszło do zakażeń jest zamknięta, a osoby z otoczenia chorych skierowano do izolacji.

