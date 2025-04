Jak to możliwe, że w polskiej klinice dostępny jest niezwykle drogi i nowoczesny sprzęt ratujący życie pacjentów, ale stoi nieużywany? Taka kuriozalna sytuacja panuje w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie.

Sprzęt, o którym mowa, to akcelerator protonowy, który umożliwia niszczenie komórek nowotworowych wewnątrz ciała pacjenta. Kosztował aż 300 milionów złotych. Niestety, leczy się nim zaledwie kilkudziesięciu pacjentów rocznie, chociaż lecznica mogłaby ich przyjmować nawet sześciuset. Dlaczego?

Wszystko przez decyzję krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii, który wskazał jedynie pięć typów nowotworów, które mogą być leczone akceleratorem. W Ministerstwie Zdrowia trwają wprawdzie prace nad rozszerzeniem tej listy, jednak póki co nic się nie zmieniło. A pacjenci cierpią i umierają.

Mamy w Polsce super zaawansowany sprzęt – akcelerator protonowy. Znajduje się w Krakowie-Bronowicach. Kosztował 300 (słownie: TRZYSTA) milionów złotych, umożliwia niszczenie komórek nowotworowych wewnątrz ciała praktycznie bez naruszania okolic guza, można nim napromieniać wnętrze mózgu, kręgosłupa, wrażliwych narządów. Ale co z tego... Krajowy konsultant zdrowia wskazał 5 (słownie PIĘĆ) typów nowotworów, które możemy nim naświetlać. I są to guzy tak egzotyczne jak struniak policzkowy – miała go 1 (słownie JEDNA) osoba w Polsce – już została wyleczona. Leczymy rocznie 80-90 osób (słownie OSIEMDZIESIĄT do DZIEWIĘĆDZIESIĄT). Mamy możliwość leczyć 400-600 osób (słownie CZTERYSTA do SZEŚĆSET) a być może więcej. Ale NIE MOŻEMY... Nie możemy, ponieważ NIE MA TYLU CHORYCH W POLSCE ZE WSKAZANIAMI, KTÓRE REFUNDUJE NFZ. Nie możemy też leczyć odpłatnie tych, którzy chcieliby próbować ratować się za pieniądze - sprzęt jest z grantu, NIE MAMY NA TO ZGODY...

– napisał na Facebooku Rafał Gaweł.