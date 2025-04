Zanim zaczniesz kompletować leki, spakuj najpierw do torby to, co najważniejsze, czyli książeczkę zdrowia dziecka. Dzięki niej każdy lekarz szybko zorientuje się, z jakim pacjentem ma do czynienia. To ważne np. podczas ustalania dawki leku lub konieczności znieczulenia ogólnego dziecka. Przyda się także kartka z adresami i telefonami najbliższych waszemu wakacyjnemu miejscu pobytu przychodni, apteki i szpitala.

Leki dla dzieci na chorobę lokomocyjną

Dzieci do trzeciego roku życia raczej na nią nie chorują, ale już przedszkolaki tak. I to bardzo licznie. Aby jazda przebiegała bez nieprzyjemnych niespodzianek, zgromadź zapas leków przeciw mdłościom i zawrotom głowy. Dla dzieci bezpieczne, choć nie we wszystkich przypadkach skuteczne, są środki na bazie imbiru (np. Lokomotiv, Avioplant) lub leki homeopatyczne (np. Cocculine). Popularny Aviomarin może być stosowany tylko u dzieci, które skończyły już sześć lat.

Proponowane leki:

1. Lokomotiv, ok. 9 zł

2. Cocculine, ok. 12 zł

3. Avioplant, ok. 7 zł

Leki dla dzieci na ból i gorączka

Kąpiel w jeziorze może skończyć się nie tylko lekką infekcją gardła, ale też np. bolesnym zapaleniem ucha środkowego czy zewnętrznego.

We wszystkich tych wirusowych dolegliwościach podstawą będzie leczenie objawowe: zbijanie gorączki oraz łagodzenie bólu.

Pomogą wtedy syropy przeciwbólowe i przeciwgorączkowe: z paracetamolem albo ibuprofenem (dla dzieci powyżej trzeciego miesiąca życia). Jeśli temperatura utrzymuje się poniżej 38°C, poczekaj z podawaniem środków przeciwgorączkowych (stan podgorączkowy sprzyja leczeniu infekcji).

Leki dla dzieci na użądlenia

Użądlenia mogą wywołać u dziecka reakcję alergiczną. Ulgę przyniosą np. żele przeciwświądowe lub wapno łagodzące objawy uczulenia.

Proponowane leki:

1. Wapno musujące, Calcium Alergo Plus, ok. 7 zł

2. Krople łagodzące objawy alergii, Fenistil, ok. 21 zł



Leki dla dzieci na drobne wypadki

Na wyjazdach bardzo łatwo o nie. Maluch może np. zatrzeć sobie oczko piaskiem (przemyj je solą fizjologiczną), zetrzeć kolanka (przyda się woda utleniona i plasterki) albo spaść i nabić sobie siniaka (obmyj bolącą część ciała dziecka i przyłóż zimny kompres). W podróżnej apteczce przyda się też: pęsetka – usuniesz nią np. drzazgę z palca, okład hydrożelowy typu Hot/Cold oraz jednorazowe gaziki nasączone środkiem odkażającym.

Proponowane leki:

1. Plasterki, Salvequick, ok. 8 zł

2. Żel na stłuczenia i obrzęki, Altacet ok. 10 zł

Leki dla dzieci na ząbkowanie

Wyrzynanie się ząbków może zacząć się już w czwartym miesiącu życia dziecka. Aby ukoić ból i świąd dziąseł, kilka razy dziennie smaruj je znieczulającym preparatem.

Proponowane leki:

- Roztwór łagodzący ból dziąseł, Camilia, ok. 16 zł

Leki dla dzieci na letnie przeziębienie

W przypadku niemowlęcia, które nie skończyło pół roku, każda infekcja powinna być jak najszybciej skonsultowana u pediatry. Ale już starszego malucha, u którego pojawi się katar czy kaszel, można spróbować leczyć na własną rękę (do lekarza trzeba będzie umówić się, jeśli po trzech dniach objawy nie zelżeją).

Proponowane leki:

1. Sterylna sól fizjologiczna, Physiodose, ok. 14 zł

2. Aerozol do gardła, Tantum Verde, ok. 25 zł

3. Woda morska w spreju, Marimer, ok. 26 zł

Leki dla dzieci na biegunkę i wymioty

Poprzez częste wypróżnienia i wymioty organizm pozbywa się toksyn, dlatego nigdy na własną rękę nie hamuj tych objawów u dziecka, np. aplikując mu węgiel medyczny czy Smectę. Zadbaj za to o właściwe nawodnienie dziecka i podawaj probiotyki, które odbudowują mikroflorę bakteryjną w jelitach.

Proponowane leki:

1. Probiotyk Acidolac, ok. 15 zł

2. Probiotyk, Duo-Lactil, ok. 17 zł

3. Preparat nawadniający, Orsalit, ok. 15 zł

Konsultacja: dr Lilianna Baran - pediatra neonatolog, pracuje w I Klinice Położniczej we Wrocławiu