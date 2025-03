Spis treści:

Reklama

Lęki nocne (łac. pavor nocturnus), nazywane też lękami sennymi, to zaburzenie snu zaliczane do parasomnii. Charakteryzują się przemijającym nagłym przebudzeniem z silnym przerażeniem, często z głośnym krzykiem lub jękiem oraz czasową zmianą świadomości. Można powiedzieć, że w tym czasie mózg jest częściowo obudzony, a częściowo śpi.

Napady lęku nocnego trwają od kilku sekund do kilkunastu minut. Zwykle występują w ciągu pierwszych trzech godzin od zaśnięcia, w 3 lub 4 fazie snu (podczas snu głębokiego, w stadium nREM). Powtarzające się ataki lęku mogą występować nawet przez kilka lat, na szczęście dzieci wyrastają z tego zaburzenia.

Skąd biorą się leki nocne? Nie jest znana dokładna przyczyna, ale naukowcy wskazują zarówno na czynniki środowiskowe, jak i genetyczne (występowanie rodzinne). Często można rozpoznać czynnik spustowy, który je powoduje.

Lęki nocne u dzieci mogą pojawić się wskutek stresujących zmian w otoczeniu, np. separacji, rozwodu rodziców, związania się opiekuna z nowym partnerem lub przeprowadzki, a także doświadczania przemocy. Tego rodzaju zdarzenia mogą powodować u dzieci strach, frustrację, utratę poczucia bezpieczeństwa, a w rezultacie zaburzenia snu. U dorosłych przyczyną lęków nocnych może być zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe lub inne ukryte zaburzenia psychiczne.

Ryzyko zwiększają również:

gorączka,

hałas w otoczeniu,

pełen pęcherz moczowy,

lęk separacyjny,

zmęczenie,

nadmierna aktywność fizyczna,

nadmierne spożycie kofeiny, alkoholu,

obturacyjny bezdech senny,

zespół niespokojnych nóg,

astma,

refluks żołądkowo-przełykowy,

przyjmowanie niektórych leków (np. neuroleptyków, leków uspokajających, stymulantów).

Osoba, która doświadcza lęku nocnego:

siada na łóżku lub wstaje,

krzyczy ze strachu, może też płakać, jęczeć,

ma przestraszony wyraz twarzy,

ma otwarte lub zamknięte oczy, ale nie jest świadoma,

nie jest przebudzona, nie można się z nią normalnie porozumieć, nie myśli logicznie, jest zdezorientowana,

może być agresywna, kopać,

ma przyspieszone bicie serca,

poci się, drży,

niewyraźnie mówi,

spokojnie zasypia po czasie od kilku sekund do kilkunastu minut i zwykle nie pamięta epizodu.

Lęki nocne nie pojawiają się w fazie snu REM, gdy śnimy, dlatego należy odróżnić je od koszmarów sennych (występują tylko w stadium REM i wybudzenie po nich jest całkowite). W diagnostyce należy też wykluczyć padaczkę i zaburzenia psychiczne, np. lękowe.

Przeczytaj też: Ataki paniki w nocy

Lęki nocne to zaburzenie typowe dla wieku dziecięcego. Szacuje się, że lęki senne występują u 1-6,5% dzieci. Zazwyczaj napady pojawiają się w wieku od 4 do 12 lat (a najwięcej przypadków notuje się w wieku od 5 do 7 lat). Rzadko problem dotyczy młodzieży i osób dorosłych.

W przypadku napadu lęku nocnego niewiele tak naprawdę można zrobić. Osobę, która go doświadcza, jest bardzo trudno uspokoić, a kontakt z nią jest utrudniony. Pomoc w czasie napadu polega przede wszystkim na zabezpieczeniu tej osoby przed upadkiem, zranieniem czy spowodowaniem krzywdy. Najważniejsza jest obecność opiekuna, mówienie spokojnym głosem i zapewnienie dziecku ochrony. Napady lęku nocnego nie wymagają przyjmowania żadnych leków.

W przypadku często występujących powtarzających się ataków, zaleca się czasami wyprzedzające wybudzenia zanim pojawi się napad lęku. Jest to jednak metoda kontrowersyjna.

Aby uniknąć epizodu, warto zadbać o odpowiednie warunki do zasypiania: ciche, spokojne pomieszczenie, unikanie korzystania z elektroniki przed snem, codzienne rytuały, które wprowadzą dziecko w stan wyciszenia.

W razie podejrzenia lęków nocnych należy udać się do lekarza rodzinnego lub pediatry, który może nas skierować do neurologa. Równolegle warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Specjaliści na podstawie wywiadu i oceny objawów są w stanie rozpoznać zaburzenie snu oraz ewentualnie wykluczyć inne przyczyny. Czasami zasadne jest skierowanie na specjalistyczne badania dodatkowe, jak polisomnografia albo badanie EEG we śnie.

Źródła:



Leung AKC, Leung AAM, Wong AHC, Hon KL. Sleep Terrors: An Updated Review. Curr Pediatr Rev. 2020;16(3):176-182. doi: 10.2174/1573396315666191014152136,



Van Horn NL, Street M. Night Terrors. 2023 May 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 29630274.,



Irfan M. Sleep Terrors. Sleep Med Clin. 2024 Mar;19(1):63-70. doi: 10.1016/j.jsmc.2023.12.004.

Reklama

Czytaj także:

Bezsenność - skąd się bierze, jak zapobiegać problemom ze snem

Lęk separacyjny - jak oswoić trudności przy rozstaniu u dziecka

Niedobór jakiej witaminy powoduje bezsenność? Uzupełnij te niedobory by lepiej spać

Atak paniki – co robić, gdy się pojawia? Ćwiczenia na atak paniki