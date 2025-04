W brew pozorom wcale nie jest łatwo jednoznacznie rozpoznać choroby alergiczne u malucha. To, co widać na skórze, a także kaszel, katar lub duszność to jedynie zewnętrzne objawy skomplikowanych procesów zachodzących w całym organizmie. Do postawienia diagnozy niezbędna jest wiedza i doświadczenie specjalisty. Również doraźne leczenie dziecka na własną rękę może nie być łatwe. Co więcej, należy być przy tym bardzo ostrożnym. Maluchy reagują na leki inaczej niż dorośli, zarówno jeśli chodzi o ich działanie, jak i późniejszą eliminację z organizmu. W wielu wypadkach nawet zmniejszenie dawki do 1/4 nie wystarcza, by dany środek nadawał się dla dziecka. Są jednak sytuacje, kiedy w porozumieniu z pediatrą lub alergologiem można stosować leki dostępne bez recepty lub w inny sposób przynieść dziecku ulgę.

Alergia pokarmowa u dziecka

Zacznij od wyeliminowania uczulających pokarmów (najczęściej to mleko i produkty mleczne), ale nie przerywaj karmienia piersią.

Na receptę lub bez: Zamiast zwykłych mieszanek wprowadź mieszanki mlekozastępcze, w których białka zostały rozbite na mniejsze cząsteczki (np. Bebilon Pepti lub Nutramigen – na receptę są ze zniżką). Jednak nie podawaj ich dłużej niż zaleca pediatra. Niektórym dzieciom pomagają probiotyki. Przy zmianach skórnych stosuj leki zalecane w przypadku AZS (patrz obok).



Atopowe zapalenie skóry u dziecka

Codziennie nawilżaj i natłuszczaj skórę starannie dobieranymi preparatami. W lżejszych przypadkach AZS może to zastąpić leczenie. Do mycia stosuj kostki myjące (tzw. mydło bez mydła), które nie naruszają naturalnego płaszcza lipidowego skóry, delikatne żele, olejki do kąpieli i płyny (np. Iwostin, Egzomega Gel, Oilatum). Do nawilżania oraz natłuszczania, zwłaszcza po kąpieli, używaj kremów pielęgnacyjnych, które łagodzą podrażnienia, uelastyczniają suchą skórę, poprawiają jej szczelność, łagodzą swędzenie (np. Balneum Baby, Lipobaza) oraz balsamów o podobnym działaniu. Tania i skuteczna jest robiona na zamówienie maść cholesterolowa (np. z dodatkiem witaminy A i wody).

Na receptę: Gdy zmiany są bardzo nasilone, lekarze zalecają stosowanie przez 3–4 dni maści sterydowych (np. Hydrocortison, Dexametason). W łagodniejszych przypadkach – kremów niesterydowych (Elidel, Protopic), ale należy ich unikać, gdy dołączyło się zakażenie.

Katar sienny u dziecka

Na ten rodzaj uczulenia pomaga unikanie kontaktu z alergenami oraz odczulanie (u dzieci powyżej pięciu lat). Pomocne są leki zawierające cetyryzynę (np. Zyrtec), loratadynę (np. Aleric, Loratadyna), kromoglikany (np. Kromohexal, Polcrom) – podawanie ich trzeba uzgodnić z lekarzem. Ulgę przyniosą dziecku także leki obkurczające śluzówkę nosa, np. Nasivin (stosuj je maksymalnie siedem dni), sól fizjologiczna czy morska, np. Marimer.

Na receptę: U małych dzieci podaje się głównie leki przeciwhistaminowe zmniejszające wysięk z nosa i alergiczny obrzęk śluzówki (Zyrtec, Xyzal, Claritine). Skuteczne są też kromoglikany do nosa lub oczu (Lomusol, Cropoz N, Polcrom). Do nosa często trzeba zastosować także sterydy (Flixonase, Rhinocort, Budehrin).



Astma u dziecka

U maluchów ta choroba ma często mniej typowy przebieg, np. występuje tylko nocny kaszel. Bywa, że jej napady traktowane są jak bezgorączkowe infekcje i niepotrzebnie leczone antybiotykami. Dzieci, u których stwierdza się świszczący oddech oraz związany z nim kaszel, często bez potrzeby dostają przez dłuższy czas leki przeciwastmatyczne.

Na receptę: Leczenie polega na stosowaniu sterydów w formie wziewnej (np. Pulmicort, Budesonid, Flixotide). Hamują one proces alergicznego zapalenia błony śluzowej. W łagodnej postaci astmy część dzieci dobrze reaguje na leki antyleukotrienowe (np. Singulair). Bardzo ważne są również leki rozkurczające oskrzela (np. Salbutamol, Oxis), bo dzięki nim wymiana powietrza w płucach poprawia się i maluch odczuwa wyraźną ulgę. Jeśli napady duszności są sporadycznie, wystarczy leczenie doraźne.

Konsultacja: prof. dr hab. Danuta Chmielewska-Szewczyk, pediatra, pulmonolog, alergolog, pracuje w Centrum Medycznym LIM

i przychodni Falck Medycyna