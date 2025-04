Letni czas na zmiany!

Zbliża się lato, czas urlopów i weekendowych wyjazdów, podczas których chętniej się ruszamy, jemy dużo warzyw i owoców oraz pijemy więcej wody. A może by tak połączyć letnią zdrową dietę z dawką ruchu i wrócić we wrześniu do pracy w dobrej kondycji i z ładną sylwetką?

Latem jesteśmy bardziej aktywni, częściej chodzimy na spacery, jeździmy na rowerach lub próbujemy nowych form sportu i rekreacji. Szukając letnich aktywności kierujemy się nie tylko chęcią dobrej zabawy, wypracowania zgrabnej czy muskularnej sylwetki, ale również chęcią poprawy zdrowia i samopoczucia. Jednak latem nie tylko chętnie się zażywamy ruchu. Wysokie temperatury sprawiają, że z przyjemnością i częściej niż zwykle, sięgamy po świeże warzywa i owoce, wybieramy lekkie, pożywne dania oraz pijemy dużo wody. Można powiedzieć, że podczas wakacji prowadzimy zdrowy tryb życia.

Naturalne bodźce do zmian radzą wykorzystać specjaliści z SetPoint. „Systematyczna dawka ruchu korzystnie wpływa na nasz organizm, usprawnia działanie umysłu i jednocześnie zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, choroby serca czy cukrzyca. Ponadto wysiłek fizyczny poprawia komfort naszego życia, a jeśli dołożymy do tego odpowiednio dobrany program żywieniowy, to dobrym zdrowiem i kondycją możemy cieszyć się przez długie lata” – zapewnia Partycja Kruza doradca żywieniowy SetPoint.

Doświadczenia doradców żywieniowych pokazują, że każdy z nas jest w stanie ulepszyć swój sposób odżywiania. Partycja Kruza - twierdzi, że „życie w biegu, stres, zanieczyszczenie powietrza oraz palenie papierosów w połączeniu ze złą dietą to główne czynniki wpływające negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale także na urodę. Nie wszystkie z tych czynników można wyeliminować z naszego życia, ale wpływ niektórych można zminimalizować poprzez zmianę nawyków żywieniowych.”.

Ładna sylwetka i dobre samopoczucie to cel na tegoroczne wakacje i resztę życia!

Zatem do dzieła!!!

Twój wakacyjny cel!

Komponując letnią dietę musisz uwzględnić zarówno wartość kaloryczną zjadanych produktów, jak ich ilość, jakość i różnorodność. Pamiętaj o systematycznym urozmaicaniu jadłospisu jak największą ilością produktów świeżych i nisko przetworzonych. Każdy z produktów dostarczy Ci nieco innych witamin i składników mineralnych, dlatego nie możesz niczego z diety eliminować.

Nie zapominaj o wielkości spożywanych posiłków. Latem lekka zupa w upalny dzień w zupełności wystarczy, by zaspokoić apetyt i dostarczyć Ci niezbędnych składników odżywczych. Sezonowy, duży wybór świeżych warzyw wykorzystaj przy przygotowywaniu sałatek i kanapek. Tłuste mięsa i kiełbaski z grilla koniecznie zastąp chudym mięsem lub rybą i podawaj je z surówkami. Unikaj potraw smażonych i zawierających dużo tłuszczu, gdyż obciążają one żołądek, spowalniają motorykę przewodu pokarmowego i powodują niepożądany przyrost masy ciała. W ciągu dnia pamiętaj, aby wypijać 1,5-2 litrów płynów, najlepiej w postaci wody mineralnej. Jednak idealnie sprawdzają się również koktajle warzywne i owocowe. Taka bomba witaminowa z pewnością zaowocuje świetną kondycją i doskonałym samopoczuciem w bardziej pochmurne i zimne dni.

Smaczne przepisy SetPoint!

Pierś z kurczaka z grilla:

200g piersi z kurczaka natrzeć marynatą (oliwa, sos sojowy, bazylia, sól, pieprz, czosnek)

zamarynowane mięso wstawić do lodówki na kilka godzin

grillować lub upiec w piekarniku

Sałatka warzywna wiosenna:

kilka liści sałaty porwać, dodać pomidora, ogórka, kilka rzodkiewek,

doprawić solą pieprzem, bazylią, oregano, skropić sokiem z cytryny i kilkoma kroplami oliwy

Szpinak z truskawkami:

wymieszać 1/2 tacki świeżego szpinaku, 2 filiżanki truskawek, dodać 3 posiekane orzechy włoskie, ocet balsamiczny

Pamiętaj jednak, że nie ze wszystkich letnich pyszności możesz korzystać bezkarnie. Owoce, które kuszą świeżością i wydają się dietetyczne, zawierają dużą ilość cukru. Aby nie zaszkodziły Twojej sylwetce spożywaj je w umiarkowanych ilościach. Możesz zjeść 2-3 porcje owoców każdego dnia

i najlepiej jako dodatek do jogurtu, sałatki lub w postaci małej przekąski między posiłkami. Unikaj sytuacji, w których zjadasz 0,5-1 kg owoców jednorazowo.

Idealne, niskokaloryczne przekąski:

owoce: 1 jabłko, 1 gruszka, mała kiść winogron, 1 brzoskwinia, 1 nektarynka, 2-3 morele, 1 grejpfrut, 2-3 kiwi, 1 pomarańcza, 2-3 mandarynki, ½ melona, 2-3 plastry ananasa z puszki

warzywa: 1 kalarepka, 2 małe pomidory, 2 małe ogórki, 2 średnie marchewki, 1 mała papryka, 5-6 rzodkiewek

orzechy: garść orzechów włoskich, garść orzechów brazylijskich, garść migdałów (ok. 20-30g)

pestki: garść pestek słonecznika lub dyni (ok. 20-30g)

soki: 1 szklanka soku owocowego lub owocowo-marchwiowego, 1 szklanka soku warzywnego

inne napoje (1 szklanka): maślanka, kefir, jogurt naturalny

A kiedy nadejdzie wrzesień …

Jeśli przez dwa letnie miesiące przestawisz swój organizm na zdrowy styl życia, we wrześniu, kiedy wszyscy urlopowicze wrócą do pracy, Ty będziesz prezentować zdrową i ładną sylwetkę oraz świetną kondycję Wkomponowanie w życie zdrowych nawyków żywieniowych oraz odpowiedniej dawki ruchu, w dłuższej perspektywie, uchroni Cię także przed wieloma chorobami.

O SetPoint

Firma SetPoint Doradztwo Żywieniowe istnieje od 7 lat. Swoją działalność koncentruje na doradztwie żywieniowym, nowoczesnym odchudzaniu oraz rozpowszechnianiu zasad zdrowego odżywiania. Centra Dietetyczne SetPoint mieszczą się w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. W ciągu trzech ostatnich lat z pomocy doradców SetPoint skorzystało około 2,5 tys. Klientów.

Doradcy żywieniowi SetPoint, w oparciu o wyniki komputerowej analizy składu ciała oraz informacje uzyskane podczas osobistych spotkań i konsultacji, oferują Klientom indywidualne programy żywieniowe, które pozwalają dopasować zasady zdrowego odżywiania do ich upodobań i stylu życia.

