Lipa, czosnek i odpoczynek- sprzymierzeńcy zdrowia

Po całym dniu w pracy czujesz się rozbita i osłabiona. Rano wstałaś pełna energii a teraz najchętniej położyłabyś się do łóżka. Kichasz i odczuwasz nieprzyjemne drapanie w gardle. Zaczynasz się zastanawiać „przeziębienie, grypa a może tylko przemęczenie?”. Niestety zarazki zaczęły swoją pracę. Za wszelką cenę broń się. W początkowym stadium możesz sobie pomóc sama wykorzystując domowe sposoby walki z przeziębieniem. Maliny, czosnek i inhalacje to nie jedyni twoi sprzymierzeńcy. Poznaj pozostałych sprzymierzeńców w walce z infekcją układu oddechowego.

Przeziębienie a grypa

Obydwa schorzenia wywołane są przez wirusy. Jednak wirus grypy jest bardziej groźny dla organizmu. Do zakażenia w pierwszym i drugim przypadku dochodzi drogą kropelkową (wirusy przenoszone są podczas kaszlu, mówienia czy kichania). Wirus może być przeniesiony również w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorym (np. przez pocałunek).

Mimo iż grypa i przeziębienie początkowo mają te same objawy, są to dwa różne schorzenia.

Grypa rozwija się bardzo szybko i niestety wymaga dłuższej rekonwalescencji. Natomiast przeziębienie rozwija się wolniejszym tempie ale w zamian za to, powrót do zdrowia w tym przypadku jest o wiele szybszy.

U większości przeziębionych osób nie występują dreszcze i temperatura ciała nie przekracza 38 stopni C. Natomiast osoba chora na grypę skarży się na dreszcze i wysoką temperaturę.

Jak sobie pomóc?

Jeśli przebywasz wśród chorych osób staraj się zasłonić nos i usta gdy ktoś kicha.

Sięgnij po czosnek. Wykazuje działanie antybakteryjne, odkażające i uodparniające. Zamiast suplementów spożywaj surowy czosnek. Przed przygotowaniem kanapki z czosnkiem rozgnieć go lub przeciśnij przez praskę. Zgniatanie czosnku powoduje, że działa on antybiotycznie.

Jeśli zapach czosnku zniechęca cię do jego zjedzenia, kanapki posyp zieloną pietruszką. Neutralizuje zapach czosnku a dodatkowo wzbogaca twój organizm w witaminę C.

Posiłek możesz zakończyć wypiciem zielonej lub miętowej herbaty. Te napary oczyszczają jamę ustną z olejków eterycznych, które pozostają po zjedzeniu czosnku.

Jeśli zależy ci na oczyszczeniu błon śluzowych dróg oddechowych-dokładnie przeżuwaj czosnek.



Zamiast czosnkowej kanapki możesz wypić mleko z czosnkiem, miodem i masłem lub sięgnąć po syrop czosnkowy. Mleczny napój działa napotnie dlatego pij go przed pójściem do łóżka.

Koniecznie przeczytaj- jak zrobić syrop z czosnku?

Jak najwięcej odpoczywaj! Wygrzewanie się pod kołdrą to dość dobre lekarstwo na przeziębienie i grypę. By nie dopuścić do powikłań niweluj stres, przemęczenie i niewyspanie, które nie sprzyja walce z wirusami.

Zapobiegaj odwodnieniu organizmu. Wysoka temperatura, wzmożona potliwość i produkcja wydzieliny z nosa niesie ryzyko odwodnienia. Pij jak najwięcej. Zaleca się picie herbaty z dzikiej róży, czarnego bzu, lipy oraz mięty. Jeśli lubisz smak imbiru koniecznie pij wodę imbirową. Aby ją przygotować pokrój na plastry świeży korzeń imbiru. Plasterki zalej wrzątkiem. Po przestudzeniu możesz dodać miód lub sok malinowy.

Pamiętaj o tym, że przegrzane i suche powietrze pogorszy twój stan zdrowia, dlatego, że sprzyja to zakażeniom bakteryjnym. Zatem nie zapominaj o wietrzeniu pomieszczenia w którym przebywasz.

Jeśli stosujesz gorącą kąpiel lub inne sposoby na rozgrzanie się, pozostań w łóżku i pod żadnym pretekstem nie wychodź na dwór. Ogrzewanie i schładzanie organizmu źle wpływa na błonę śluzową nosa i gardła.

Stosuj inhalacje z naparu rumianku lub wrzącej wody z dodatkiem olejku np. eukaliptusowego, rozmarynowego lub lawendowego. Ważne- zamknij oczy podczas zabiegu!

Jedz rosół, gdyż zawiera cysteinę, która ułatwia usuwanie zarazków z oskrzeli i płuc.

Nie stosuj antybiotyku- zwalcza bowiem bakterie a nie wirusy!