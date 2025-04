Jak rozpoznać niedobór magnezu?

Czy zastanawiałeś się, dlaczego magnez jest tak ważny do prawidłowego funkcjonowania organizmu? Zapotrzebowanie na ten pierwiastek u osoby dorosłej to 300-400 mg dziennie. Jednym z jego zadań jest wspomaganie przekazywania impulsów nerwowych, co wpływa na prawidłową pracę nerwów i mięśni. Magnez uczestniczy także w procesach pozyskiwania i dostarczania energii do komórek i tkanek, zwłaszcza do bardzo wrażliwych na jego niedobór komórek nerwowych mózgu.

Do przyczyn niedoboru magnezu należą głównie nadużywanie alkoholu, stres i nadmiar tłuszczów w diecie. Negatywny wpływ ma również nadmierne picie kawy.

Jeśli w naszym organizmie wystąpi niedobór tego ważnego pierwiastka, pojawią się charakterystyczne objawy, które w jasny sposób zaalarmują nam nasze zaniedbanie. Przykładem jest drganie powieki albo zaburzenia pracy serca (tzw. kołatanie). Wzrasta również ciśnienie tętnicze, występują bolesne skurcze mięśni, mrowienia i drętwienie w kończynach dolnych. Niedobór magnezu wpływa też na słabą kondycję układu nerwowego – rozdrażnienie, lęk, trudności w koncentracji, bóle głowy, zaburzenia snu a nawet skłonności do depresji!

