Maść Maltan do pielęgnacji brodawek sutkowych

Maść Maltan przeznaczona do pielęgnacji brodawek sutkowych w okresie ciąży i karmienia piersią. Znacznie poprawia elastyczność skóry brodawki, co ułatwia dziecku ssanie, a matce zapewnia bezbolesne karmienie piersią. Nie trzeba jej zmywać przed karmieniem, ponieważ jest bezpieczna dla przewodu pokarmowego niemowlaka. Zaleca się nakładać maść Maltan na brodawki już na 2 miesiące przed porodem celem ich uelastycznienia.

Opakowanie maści Maltan zawiera 10g lub 40g. Produkt dostępny w aptekach.

Źródło:Materiały prasowe miralex.pl/ (dr)

