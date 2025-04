Choćbyś nie wiadomo jak chuchała i dmuchała, może się zdarzyć, że twoje dziecko będzie musiało trafić do szpitala. Co wtedy robić? Przede wszystkim zachowaj spokój. To trudne, ale ważne, bo nastrój rodziców udziela się maluchom. Zaś spokojne dzieci o wiele szybciej wracają do zdrowia niż te zestresowane – podkreślają lekarze.

Reklama

Pobyt w szpitalu to ogromne przeżycie nawet dla dorosłych. A cóż dopiero muszą czuć dzieci. Aby choć trochę zmniejszyć lęk przed nowym miejscem i zabiegami, warto je do hospitalizacji solidnie przygotować. Przede wszystkim wyjaśnij malcowi, co go czeka. Mów prawdę, nie obiecuj, że pobyt będzie bardzo krótki i przyjemny. Nie ma gorszej rzeczy niż przekonanie, że zostało się oszukanym przez rodziców.

Pamiętaj! Informacje, które przekazujesz, muszą być adekwatne do wieku. Co innego możesz powiedzieć dziewięciolatkowi, a co innego trzylatkowi.

Starszemu dziecku w miarę dokładnie wyjaśnij, na czym będzie polegało leczenie. Zrób to kilka dni przed planowanym przyjęciem do szpitala, by miało czas oswoić się z tym, co je czeka.

Maluszkowi wystarczy powiedzieć dzień wcześniej, nie zasypując go szczegółami. Na wszystkie jego pytania i tak będziesz odpowiadać na bieżąco. Aby przezwyciężyć lęk dziecka przed szpitalem, baw się z nim w lekarza. Pozwól, by założył wenflon albo pobrał krew misiowi. Czytaj książeczki, których mali bohaterowie przebywają w szpitalu. Jeśli nie masz wiele czasu, np. gdy przyjęcie do szpitala jest nagłe, znajdź chwilę na rozmowę. Opowiedz dziecku mniej więcej, co będzie się działo. Świadomy mały pacjent czuje się pewniej i bezpieczniej, zwłaszcza gdy wie, że przez cały czas będzie mu towarzyszyła mama.

Warto wiedzieć! Od kilku lat w Polsce prowadzona jest akcja "Szpital Pluszowego Misia". W jej ramach przedszkolaki mają zajęcia przygotowujące do wizyty u lekarza i ewentualnej hospitalizacji. Więcej informacji na stronie www.mis.ifmsa.pl.



Wyprawka

Aby malec czuł się komfortowo, warto spakować mu do szpitala:

- dwie piżamki – najlepiej z dzianiny, bo łatwo je zdjąć lub podciągnąć rękaw do zrobienia zastrzyku. Nie kupuj nowych, weź z domu te, które dziecko lubi najbardziej;

- lekki dresik w jasnych kolorach – przyda się, gdy maluch poczuje się lepiej i będzie chciał pobiegać po oddziale;

- bieliznę bawełnianą;

- kapcie na gumowej podeszwie – szpitalna podłoga może być mokra i śliska.

Uwaga! Pluszowe kapcie zwierzątka nie sprawdzają się w szpitalu. Nie można w nich np. pójść pod prysznic;

- poduszeczkę, do której dziecko jest przyzwyczajone;

- kosmetyki: mydełko, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów oraz kubeczek i dwa ręczniki;

- ulubioną zabawkę – misia, przytulankę, lalę, kredki, książeczki do kolorowania, układanki oraz gry, a dla najmłodszych kilka smoczków.

Uwaga! By nie zakłócać spokoju innym dzieciom, nie zabieraj głośnych zabawek (pozytywek, piszczałek itp.). Nie bierz też rzeczy kosztownych – po co wzbudzać w innych pacjentach zazdrość i kusić złodziei?

Wymienione wyżej rzeczy trafią do pokoju, w którym będzie leżało dziecko.

Pamiętaj! Przy przyjęciu do szpitala konieczne są dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka, dotychczasowe leczenie i fakt, że maluch jest ubezpieczony. Dlatego weź ze sobą:

- wyniki badań, poprzednie karty informacyjne ze szpitala i książeczkę zdrowia dziecka;

- numer PESEL dziecka;

- dokument potwierdzający, że twoja rodzina podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu – to wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warto wiedzieć! Jeśli do szpitala trafisz nagle, dokumenty możesz dostarczyć w ciągu 30 dni od przyjęcia, ale nie później niż 7 dni po wypisaniu.

Co może mama?

Przy przyjęciu do szpitala podpisujesz zgodę na leczenie dziecka. Od tego momentu lekarze mają obowiązek informować cię o stanie zdrowia dziecka, badaniach, podawanych lekach oraz czasie hospitalizacji. Jeśli jesteś poza szpitalem, a stan dziecka nagle się pogarsza, lekarze przekażą ci wszelkie niezbędne informacje telefonicznie. Podobnie dzieje się, gdy zachodzi konieczność zmiany terapii. W tym wypadku niezbędna jest twoja pisemna zgoda. Możesz ją przesłać do szpitala faksem. Pamiętaj! Gdy coś cię niepokoi, masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub ordynatorem.

Reklama

Nie musisz zgodzić się na wszystkie badania lub zabiegi, ale wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. Warto wiedzieć! Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka podczas pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedna osoba: mama, tata lub opiekun prawny. Niestety, nie zawsze jest to wykonalne. Choć regulaminy zakładają, że można być przy dziecku całą dobę, zwykle rodzice są proszeni o opuszczenie oddziału po godzinie 22. W niektórych szpitalach można zostać na noc, ale trzeba siedzieć na krzesełku. Może w końcu się to zmieni, np. przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otwarto pierwsze w kraju gościnne pokoje dla rodziców małych pacjentów. Trzeba za nie zapłacić ok. 5 zł za dobę.

Pamiętaj! Nie możesz towarzyszyć dziecku, jeśli zabiegi wykonywane są w sali operacyjnej lub gdy maluch przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Twoja obecność jest wskazana, gdy pociecha zasypia lub budzi się z narkozy. Masz też prawo towarzyszyć dziecku przy drobnych zabiegach, np. pobieraniu krwi lub zakładaniu wenflonu (aparatu zapewniającego stały dostęp do żyły). Uwaga! U najmłodszych pacjentów stosuje się specjalne wenflony motylkowe o najmniejszej średnicy igły 0,6-0,8 mm.