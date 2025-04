Gdy jest drobny i występuje w małej ilości, wypływa sam, nie powodując żadnych objawów. Jeżeli jednak korzystanie z wc staje się bolesne, pora działać.

Nerki wyłapują z krwi szkodliwe substancje i kierują je do układu moczowego. Część odpadów może jednak pozostawać na dnie tzw. kielicha nerki i tworzyć płytkę osadową. Zwykle kruszy się ona na maleńkie fragmenty, które usuwane są z moczem. To stan normalny. Nie powoduje żadnego dyskomfortu. Można go wykryć tylko przez zbadanie moczu. Na wyniku przy pozycji „składniki mineralne” będziesz miała wtedy informację o wykryciu niewielkiej ilości kryształów szczawianów wapnia, kwasu moczowego i moczanów.

O czym świadczy piasek w moczu?

Badanie wykazało dużą ilość składników mineralnych? Może to być pierwszy objaw kamicy nerkowej. Dochodzi do niej, gdy płytka osadowa nie rozkruszy się w wystarczającym stopniu albo niektóre jej fragmenty nie zdążą wypłynąć i zaczną pokrywać się nową warstwą osadu. W wyniku tego powstają kryształki i kamienie. Tych mniejszych nadal możesz się pozbyć podczas oddawania moczu, ale często towarzyszą temu dokuczliwe objawy, np. bóle w okolicy krzyża, parcie na pęcherz, ból i pieczenie podczas oddawania moczu. Czasem także mdłości, a nawet wymioty.

Kamica nerkowa - jak sobie pomóc?

Aby poczuć ulgę, możesz zażyć dostępny bez recepty środek rozkurczowy (np. No-Spa, Galospa). Pij też dużo niegazowanej, niskozmineralizowanej wody (małymi porcjami, ale często, w sumie 2–3 litry w ciągu dnia). Mimo że siusianie sprawia ból, nie wstrzymuj moczu! Przeciwnie – odwiedzaj toaletę nawet przy najmniejszym uczuciu parcia na pęcherz.

Kiedy powinnaś wybrać się do lekarza?

Jeśli nawet zastosowanie tych rad przyniesie ci ulgę i tak umów się do internisty, i opisz swoje dolegliwości. Masz aktualny wynik kontroli moczu? Zabierz go ze sobą. Jeżeli nie, lekarz zapewne zleci ci takie badanie. Dodatkowo może też skierować cię na USG układu moczowego czy inną specjalistyczną diagnostykę. Uwaga! Silny ból, krew w moczu czy brak możliwości opróżnienia pęcherza to objawy, które natychmiast trzeba zbadać. Mogą bowiem świadczyć o zablokowaniu dróg moczowych przez naprawdę duży kamień.

Na podstawie artykułu z Przyjaciółki