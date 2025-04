Składniki mineralne stanowią aż 4 % masy ciała człowieka. Wykazują właściwości regenerujące, usprawniają metabolizm i wspomagają zachowanie równowagi wodnej w organizmie. Biorą również udział w budowie struktury kolagenowej skóry, dzięki czemu wzmacniają ją i uelastyczniają, zapobiegając wiotczeniu.

Niezwykle cennym źródłem minerałów są algi morskie, pozyskiwane z najczystszych morskich głębin. Są one również bogate w substancje organiczne takie jak aminokwasy, węglowodany, proteiny i mikroelementy. Dobroczynne składniki pochodzące z alg w łatwy sposób pokonują barierę lipidową naskórka i płynnie przenikają przez jego warstwę rogową, aby głęboko zrewitalizować i przywrócić młodość skórze.

Wyjątkowe właściwości alg wykorzystali eksperci Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK, opracowując linię Mineral Therapy, stworzoną do kompleksowej pielęgnacji skóry dojrzałej, skłonnej do wiotczenia i przesuszenia. Preparaty Mineral Therapy nie tylko uzupełniają niedobór mikroelementów oraz substancji odżywczych w skórze, ale dzięki kombinacji unikalnych składników aktywnych skutecznie zwalczają efekty starzenia. Ich formuły oprócz ekstraktu z atlantyckiego mchu perłowego (naturalnej algi czerwonej) zawierają również glinkę śródziemnomorską, oktapeptydy, kwas hialuronowy i olej arganowy. Glinka odbudowuje gospodarkę mineralną skóry i uzupełnia niedobór substancji odżywczych, a także głęboko oczyszcza i stymuluje dotlenienie skóry. Oktapeptydy dzięki swojej cyklicznej budowie doskonale wbudowują się w zmarszczki i bruzdy, stanowiąc skuteczną i bezpieczną alternatywę dla botoksu. Kwas hialuronowy posiada zdolność wiązania wody w naskórku, przez co intensywnie i długotrwale nawilża. Olej arganowy głęboko odżywia, ujędrnia i rewitalizuje skórę, chroniąc ją przed wolnymi rodnikami.

Rano przed wykonaniem makijażu warto nałożyć na twarz, szyję i dekolt Dermowypełniającym kremem na dzień SPF 15. Preparat remineralizuje, czyli uzupełnia niedobór mikroelementów, doskonale odżywia i regeneruje skórę. Silnie i długotrwale nawilża, poprawiając jej elastyczność i sprężystość. Dzięki zawartości filtra SPF 15 zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV.

Wieczorem, po dokładnym oczyszczeniu skóry warto nałożyć krem o bogatszym składzie, który podczas snu będzie ją intensywnie odżywiał i sprawi, że o poranku twarz będzie wypoczęta i pełna blasku. Odbudowujący krem na noc z linii Mineral Therapy posiada przyjemną, otulającą konsystencję a jego bogata w składniki aktywne formuła skutecznie spowalnia procesy starzenia, regeneruje i wygładza skórę, redukując nawet głębokie zmarszczki.

Nie zapominajmy o skórze wokół oczu - jest niezwykle delikatna i cienka, dlatego szybko wysusza się i wiotczeje. Krem pod oczy należy stosować dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z linii Mineral Therapy przeznaczony jest do pielęgnacji dojrzałej skóry wokół oczu skłonnej do wiotczenia, przesuszenia oraz powstawania głębokich zmarszczek i kurzych łapek. Odbudowuje gospodarkę mineralną skóry, doskonale wypełnia głębokie zmarszczki i kurze łapki, odżywia, regeneruje i wygładza skórę. Zapobiega wiotczeniu skóry wokół oczu, a także ujędrnia ją i rewitalizuje.

Przynajmniej dwa razy w tygodniu należy stosować maseczki, najlepiej o różnorodnym działaniu: oczyszczające, odżywiające i nawilżające oraz napinające. FLOSLEK Laboratorium oferuje bardzo skuteczne preparaty, podane w poręcznych saszetkach. Zabieg wygładzający zmarszczki to zestaw dwóch synergicznie działających maseczek polecany do dojrzałej i wymagającej odbudowy skóry, z widocznymi zmarszczkami i oznakami wiotczenia. W jego skład wchodzi maseczka detoksykująca z glinką oraz maseczka wygładzająca zmarszczki. Pierwsza intensywnie oczyszcza i stymuluje dotlenienie skóry, nadając skórze zdrowy, matowy wygląd. Druga zaopatruje skórę w mikrokolagen, który odżywia, wypełnia zmarszczki, spowalnia procesy starzenia, silnie nawilża oraz doskonale ujędrnia i uelastycznia. Stosowane jedna po drugiej dają wymierny efekt.

Reklama