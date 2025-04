Wybielanie zębów jest modne. Powód? Marzy nam się biały i zdrowo wyglądający uśmiech. Niestety równie chętnie wybielamy zęby, co wierzymy w mity na temat wybielania. Poznaj 7 największych mitów o wybielaniu zębów!

1. Wybielanie sprawia, że zęby bieleją

Żadne wybielanie, czy to preparatem zakupionym w drogerii lub aptece, czy to wykonane w gabinecie nie zmieni koloru naszych zębów. Wybielanie jedynie usuwa przebarwienia, jakie powstają na powierzchni zębów. W przypadku preparatów z apteki możemy osiągnąć efekt rozjaśnienia o 1-3 stopni w skali Vita, a przy metodzie gabinetowej od 4 do 16 stopni. Żaden preparat natomiast nie zmieni koloru naszej kości.

2. Wybielając zęby nabawisz się nadwrażliwości na całe życie

To zależy od ciebie! Jeśli stosujesz preparaty wybielające zgodnie z zaleceniami, są one w pełni bezpieczne. Tylko przesadne i niewłaściwe używanie past, płynów czy pasków może spowodować pojawienie się nadwrażliwości zębów, krwawień z dziąseł czy bólu. Podobnie ma się sprawa z wybielaniem w gabinecie.

3. Wybielanie uszkadza szkliwo

Wybielanie zębów nie ma negatywnego wpływu na szkliwo. Warunek jest jeden - nie możemy nadużywać środków do wybielania. Nigdy nie łączmy ze sobą różnych preparatów wybielających, podobnie jak wybielania gabinetowego z wybielaniem paskami i pastami.

4. Wybielanie gabinetowe wybiela na zawsze

Wybielanie zębów przypomina peeling. Peeling usuwa przebarwienia z powierzchni skóry, wybielanie z zębów. Te niestety wracają, w miarę jak jemy, pijamy, palimy papierosy. Efekt wybielania w gabinecie utrzymuje się aż do 6 miesięcy. Będzie on dłuższy jeśli będziemy stosować się do zaleceń lekarza tj. myć zęby specjalnymi pastami podtrzymującymi efekt, a także utrzymywać tzw. białą dietę w pierwszych dniach po wybielaniu zębów.

5. Tylko chemia wybiela

Nie wszyscy wiedzą, że dwa proste zabiegi higienizacyjne tj. piaskowanie i skaling, również rozjaśniają zęby. Jak to możliwe? Skaling i piaskowanie usuwają z powierzchni zębów warstwę kamienia oraz przebarwienia, jakie pojawiają się na szkliwie. W efekcie zęby mogą stać się jaśniejsze nawet o 4 stopnie w skali Vita.

6. Gwiazdy wybielają zęby

Jeśli usłyszycie, że znana aktorka ma białe zęby dzięki wybielaniu, jest to nieprawda. Większość gwiazd kina i TV zawdzięcza swoje białe zęby, a do tego równe… protetykowi. Tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie popularnego zwłaszcza w USA odcienia 0 w skali Vita, czyli śnieżnobiałej bieli. Nie wierzysz? Oto lista gwiazd, która ma licówki: Cheryl Cole, Miley Cyrus, Catherina Zeta-Jones, Ben Affleck, Katherine Heigl.

7. Wybielanie jest dla każdego

Zanim zdecydujemy się na wybielanie w gabinecie, musimy wyleczyć zęby. Nie zaleca się tego zabiegu osobom z próchnicą, chorobami przyzębia i stanami zapalnymi. Także osoby z nadwrażliwością są na czarnej liście dentystów. Dotyczy to zarówno wybielania w gabinecie, jak i za pomocą ogólnodostępnych preparatów wybielających.

