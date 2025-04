Migrena dręczy ponad 10 procent Polaków – najczęściej kobiety. Pierwsze ataki pojawiają się zwykle przed trzydziestką. Nie sposób je przeoczyć. Towarzyszy im bowiem szereg uciążliwych symptomów. Nim pojawi się ból, możesz odczuwać mdłości, stracić apetyt, bez powodu się pocić, denerwować czy mieć problemy z koncentracją. U niemal 20 procent chorych migrenę poprzedza tzw. aura, czyli zaburzenia wzroku (widzisz mroczki, zygzaki, kolorowe plamy, masz światłowstręt).

1. Uprzedź ból

Gdy tylko poczujesz, że zbliża się migrena, weź łagodzące ją leki.

W pigułce i kapsułce: Na tym etapie mogą okazać się skuteczne nawet środki bez recepty, np. Etopiryna (ok. 3 zł), Aspirin (tabletki musujące w wersji 500 mg, ok. 8,50 zł) czy kapsułki Ibuprom Sprint Caps (ok. 8 zł).

Uwaga! Nie stosuj kilku preparatów naraz. Łączenie ich nie wzmocni przeciwbólowego efektu, może zaś prowadzić do przedawkowania. Jeśli dostępne bez recepty leki nie przynoszą ci ulgi, poproś lekarza o przepisanie silniejszych środków przeciwbólowych albo specyfików przeznaczonych specjalnie do leczenia migreny (zwierają tzw. tryptany i alkaloidy sporyszu).

Kuracja ziołowa: Z przeciwmigrenowych właściwości słyną m.in. macierzanka, złocień maruny i ziele wierzbówki. Ekstrakty z nich zwierają np. Mariomigran (sok ziołowy, ok. 8 zł), Migren (kapsułki, ok. 30 zł), Globus (herbatka, ok. 9 zł) czy Migren Patch (plaster, który przylepia się na czole, ok. 8 zł).

2. Gdy atak już trwa...

Najlepsze, co możesz wtedy zrobić, to odciąć się od bodźców, które nasilają migrenę.

Weź na przeczekanie: Atak migrenowy może być spowodowany przez stres, jasne, zwłaszcza migające światło (np. z jarzeniówek lub ekranu komputera), a także hałas, intensywne zapachy i zaduch. By ból zelżał, warto zasłonić okna i położyć się (jeśli dasz radę, to przespać) w wywietrzonym, cichym pokoju.

Ulga dla głowy: Kojące działanie ma delikatny masaż głowy – opuszkami palców rób małe kręgi. Możesz przy okazji (np. do masowania skroni) użyć maści majerankowej (ok. 2,50 zł). Terapeutyczne właściwości mają zawarte w niej olejki eteryczne. Po skończonym zabiegu warto położyć na czole i oczach zimny okład – to także uśmierza ból.

