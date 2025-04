Chyba nie ma osoby, która by nie znała właściwości witaminy C. Już w podstawówce, jest mowa o jej zbawiennym wpływie na odporność człowieka i skutkach jej niedoboru. Poza tym reklamy preparatów farmaceutycznych, także podkreślają jej pozytywne działanie na nasz organizm. W okresie wzmożonej zapadalności na infekcje, chyba każda osoba z naszego kręgu znajomych, raczy się żółtymi tabletkami...

Reklama

Witamina C, czyli kwas askorbinowy, jest ceniona nie tylko ze względu właściwości wspomagających odporność i walkę z chorobami infekcyjnymi. Inne bardzo istotne funkcje tej substancji to:

działanie antyutleniające – czyli zapobieganie starzeniu się komórki oraz profilaktyka nowotworów

przyspieszenie gojenia się ran

wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych

wspomaganie wchłaniania żelaza

zwiększanie skuteczności antybiotyków stosowanych w zakażeniach układu moczowego

zakwaszanie moczu i zapobieganie infekcjom dróg moczowych

przyspieszenie wydalania alkoholu z organizmu

zmniejszanie toksyczność metali ciężkich

uaktywnianie kwasu foliowego

obniżanie cholesterolu i regulowanie poziomu glukozy we krwi

duży udział w syntezie kolagenu

Witamina C, jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Trudno ją przedawkować, a stan ten objawia się głównie bólami głowy, mocno żółtym zabarwieniem moczu, a także wysypką, nudnościami i innymi problemami z układem pokarmowym. Kwas askorbinowy szybko ulega wydaleniu z moczem, przez nerki. Jednak jej nadmiar może pozostawić w nich znak, pod postacią kamieni nerkowych.

Niedobór z kolei też jest groźny, ponieważ wiedzie do szkorbutu, utrudnienia wchłaniania żelaza, syntezy kolagenu oraz osłabienia sił organizmu.

Jak wiemy, najbardziej wysycone witaminą C są warzywa i owoce, zwłaszcza świeże i nie poddane obróbce cieplnej. Bowiem, witamina C ginie w 70°C, czyniąc gotowane warzywo lub owoc bezwartościowe. Główne źródła tej witaminy to: suszona dzika róża, czarna porzeczka, cytrusy, papryka czerwona, brukselka, brokuł, kapusta, kiwi, truskawki, szpinak, pomidory i kalafior.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, zależy od wieku, płci i aktualnej kondycji organizmu:

dzieci: 15-40mg / dzień

nastolatki: 65-75mg / dzień

dorośli 90mg / dzień

kobiety w ciąży w zależności od wieku: 85-120mg / dzień

O podaży witaminy C powinny w szczególności pamiętać kobiet karmiące piersią, przyjmujące antykoncepcję hormonalną (tabletki, plastry, krążki, iniekcje, implanty itd.), jak również osoby walczące z nałogami – zwłaszcza paleniem tytoniu i alkoholizmem. Zaleca się ją również osobom żyjących w większych miastach, gdzie jest duże zanieczyszczenie powietrza. Wszelkie wątpliwości, co do stosowania witaminy C, należy skonsultować ze swoim lekarzem. Z pewnością z suplementacji muszą zrezygnować osoby uczulone na tą substancję.

Reklama

Gdy nasza dieta jest urozmaicona i bogata w świeże warzywa i owoce, wówczas nie ma potrzeby uzupełniania witaminy C w formie tabletkowej. Podawanie witaminy C, rozważa się jedynie w chwili stwierdzenia niedoboru lub osłabienia odporności. W aptekach istnieje całe mnóstwo preparatów witaminowych, zawierających kwas askorbinowy. Najbardziej znane i powszechne to: Rutinoscorbin, Rutinacea, Nim2, Vibovit, Sanostol, Vitaminum C.